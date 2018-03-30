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Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон

30.03.2018 ТАСС 551 1
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Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Научно-исследовательские работы по боевой экипировке третьего поколения уже завершены

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Будущая российская боевая экипировка третьего поколения "Ратник-3" получит новый высокоточный снайперский патрон, он уже разрабатывается. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec директор компании-разработчика экипировки ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

"Это новый патрон. Нам необходимо создать новое баллистическое решение на полностью российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперская винтовок", - сказал он.

ЦНИИТОЧМАШ планирует завершить все опытно-конструкторские работы к 2027 году. 

"Там разные сроки завершения. Вы должны понимать, что развитие системы экипировки - это развитие всех систем. Окончательно - до последнего винтики и болтика - мы попробуем закончить в рамках текущей ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы - прим. ТАСС)", - сказал он.

Он уточнил, что научно-исследовательские работы по "Ратнику-3" завершились. "Сейчас в рамках гособоронзаказа начинается отдельные опытно-конструкторские работы, начиная с 2018 года", - сообщил Семизоров, уточнив, что это работы по системе поражения, по системе управления и связи.

"По системе поражения ОКР будет открыт, мы согласовали все вопросы. Еще одна одна идет по системам разведки наведения и дальнеметрирования. По системе управления тоже ОКР идет", - добавил он.

Отвечая на вопрос ТАСС по системе инфракрасной маскировки для "Ратник-3", которая сможет спрятать бойца даже от вертолета в поле, директор предприятия сообщил: "В рамках НИР по "Ратник-3" этот вопрос был рассмотрен. Сейчас такие предложения в концепцию развития боевой экипировки включены, но мы эту работу продолжаем в инициативной порядке. Технический задел собираем".

Сейчас в войсках эксплуатируется экипировки второго поколения "Ратник". Как ранее сообщал в интервью ТАСС Семизоров, новые системы "Ратника-3" будут вводиться постепенно, в том числе в существующий "Ратник".
29.03.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Алексеевич
1958
№1
30.03.2018 09:42
Цитата, q
"Это новый патрон. Нам необходимо создать новое баллистическое решение на полностью российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперская винтовок",
Статью писал, видимо, армянин, потому склонения и спряжения простим. Рассмотрим суть информации.
Ни калибра нового патрона, ни начальной скорости... По сути Семизоров ничего не сказал. Излюбленное: "Я сделаю ух-х-х какое новое! Верьте мне!" Но одно "новое" (хорошо забытое старое) мы от Семизорова уже получили - "новые" автоматы сорокалетней выдержки, на которые для новшества навешаны прибамбасы, ухудшающие точность стрельбы.
Пол беды, если Семизоров решил провести "импортозамещение" в давно уже разработанном его предшественниками в ЦНИИТОЧМАШ и даже испытанном в боевых действиях винтовочном патроне 6х54-мм (1981г.) Смотрите первую таблицу в статье
Но я боюсь, что к 2027 году Семизоров выдаст нам "хорошо забытый" 7,62х54-мм ЛПС.
Почему боюсь? А потому, что более скоростные пули, та же 6-мм, снижают ресурс современного ствола. И надо совершенствовать технологию производства стволов. Даже ОПК Украины над этим работает, пробуют карбонитрование ствола вместо хромирования, и говорят, что ресурс вырос существенно. А Семизиров про совершенствование технологии производства ствола что сказал? Верно, ничего. А без этого действительно нового патрона, с новыми характеристиками, быть не может.
Будем ждать 2027 г. чтобы убедиться в очевидном ?!
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