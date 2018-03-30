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Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту

30.03.2018 РИА Новости 279 1
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Искандер-Э
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время репетиции военного парада в Ереване, 16.06.2016.
Источник: ВКонтакте

ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в этом году, заявил журналистам в четверг в ходе выставки ArmHiTech-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"Они предусмотрены на 2018 год", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В минувшем декабре президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.

Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В рамках этого кредита, как сообщали в Минобороны Армении, было подписано 18 контрактов.

Как заявлял министр обороны Армении Виген Саркисян, Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие "стратегического сдерживания".
29.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Россия

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Sergei Grob
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№1
30.03.2018 08:16
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