Британия испугалась обновления российской "Мертвой руки"



Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Британская газета Daily Star рассказала читателям о модернизации созданной в советское время системы управления ядерным ударом "Периметр", которую на западе называют "Мертвая рука". Один из мировых ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью изданию, что это оружие все еще существует и развивается.

Специалист отметил, что "Периметр", несмотря на свою "ужасающую концепцию", способствует снижению риска ядерной войны. "Существование "Руки смерти" означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар", — подчеркнул Блэр.

Он добавил, что если система уязвима для кибератак, то она может стать угрозой для мировой безопасности.

"Периметр" был создан в качестве последней защиты СССР в случае ядерной войны. Основной принцип его работы — полный автоматизм. В случае массированной атаки система способна сама принять решение об ответном ударе. Такую концепцию называли аморальной, но она является гарантией того, что потенциальный противник откажется от нанесения превентивного удара.

1 марта президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о новом оружии, которое разрабатывается в стране. "Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего", — сказал глава государства.