Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британия испугалась обновления российской "Мертвой руки"

30.03.2018 Lenta.ru 461 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петр
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Британская газета Daily Star рассказала читателям о модернизации созданной в советское время системы управления ядерным ударом "Периметр", которую на западе называют "Мертвая рука". Один из мировых ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью изданию, что это оружие все еще существует и развивается.

Специалист отметил, что "Периметр", несмотря на свою "ужасающую концепцию", способствует снижению риска ядерной войны. "Существование "Руки смерти" означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар", — подчеркнул Блэр.

Он добавил, что если система уязвима для кибератак, то она может стать угрозой для мировой безопасности.

"Периметр" был создан в качестве последней защиты СССР в случае ядерной войны. Основной принцип его работы — полный автоматизм. В случае массированной атаки система способна сама принять решение об ответном ударе. Такую концепцию называли аморальной, но она является гарантией того, что потенциальный противник откажется от нанесения превентивного удара.

1 марта президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о новом оружии, которое разрабатывается в стране. "Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего", — сказал глава государства.
29.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 09:42
  • 15
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
  • 30.03 09:42
  • 1
Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон
  • 30.03 09:34
  • 1
Истерика Мэй: послание Владимира Путина достигло своей цели
  • 30.03 09:23
  • 1
Америка послала космический ответ Кремлю: Пентагон вспомнил о нейтронной бомбе
  • 30.03 09:12
  • 145
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 30.03 09:10
  • 1
Прибалтийская демократия или Конституцию на помойку
  • 30.03 08:45
  • 64
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 30.03 08:16
  • 1
Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
  • 30.03 07:46
  • 5
Северный флот пополнят подлодки проекта 677
  • 30.03 07:35
  • 19
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 30.03 04:21
  • 6
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
  • 30.03 04:16
  • 1
Военный эксперт объяснил, зачем британские СМИ подняли тему "Мертвой руки"
  • 30.03 04:10
  • 1
Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия
  • 30.03 03:45
  • 1
Минобороны применило на Урале новые ракетные установки "Ярс"
  • 29.03 22:12
  • 2
СМИ узнали о нецелевом использовании 1,74 млрд руб. в МЧС
другие обсуждаемые темы