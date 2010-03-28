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В России разработают нового "убийцу подлодок"

28.03.2018 Российская газета 369 0
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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

В России будет создан новый "убийца подлодок", сообщает "Интерфакс".

Над проектом нового самолета, который, как ожидается, сможет заменить Ил-38, работает "Авиационный комплекс им. Ильюшина". "В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа "Ил". Также прорабатывается тема разработки совершенно нового типа самолета", - заявил представитель пресс-службы компании. По его словам, говорить о сроках реализации проекта пока рано.

Ранее начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин отметил, что новая машина заменит все имеющиеся в парке морской авиации патрульные самолеты. Он также сказал, что новый самолет будет превосходить зарубежные аналоги по ряду параметров.

Напомним, что в настоящий момент основным противолодочным самолетом морской авиации остается Ил-38, совершивший первый полет в 1961 году (начало эксплуатации - 17 января 1969 года).

Ил-38 был создан на базе пассажирского Ил-18В. Самолет предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для проведения морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений.

"Убийца подлодок" хорошо вооружен - он несет не только средства поиска субмарин, но и противолодочные торпеды или ракеты, а также противолодочные бомбы, морские мины и другое вооружение. При этом оборонительное стрелково-пушечное вооружение на самолете отсутствует.

Стоит также отметить, что на модернизированные Ил-38Н устанавливают прицельно-поисковую систему "Новелла", значительно повышающую боевые возможности самолета. Она позволяет не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.


Илья Максимов
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ил-18
Ил-38
Компании
Ил

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