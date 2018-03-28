"Морской скат" от Lockheed Martin



MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.

Источник: popularmechanics.com MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.Источник: popularmechanics.com

Корпорация Lockheed Martin показала своего претендента в рамках программы UCLASS. Сегодня, 27 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что подразделение Skunk Works, занимающееся секретными разработками, "рассекретило" внешний облик БПЛА MQ-25 Stingray (англ. — морской скат).

Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25.

MQ-25 Stingray от Lockheed Martin. Источник: popularmechanics.com

В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение. Внешне MQ-25 Stingray напоминает уменьшенную версию стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

MQ-25 Stingray от Lockheed Martin. Источник: popularmechanics.com

В тендере UCLASS принимают участие три компании: Lockheed Martin, Boeing и General Atomic.