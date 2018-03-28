"Морской скат" от Lockheed Martin
|
|
MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
Источник: popularmechanics.com
Корпорация Lockheed Martin показала своего претендента в рамках программы UCLASS. Сегодня, 27 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что подразделение Skunk Works, занимающееся секретными разработками, "рассекретило" внешний облик БПЛА MQ-25 Stingray (англ. — морской скат).
Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25.
|MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
|Источник: popularmechanics.com
В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение. Внешне MQ-25 Stingray напоминает уменьшенную версию стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.
|MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
|Источник: popularmechanics.com
В тендере UCLASS принимают участие три компании: Lockheed Martin, Boeing и General Atomic.
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Заправка в воздухе: США создали новый танкер
05.06.2017 Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
03.11.2016 Военные новости: ставка США на военные инновации
24.10.2016 «Нортроп Грумман» примет участие в разработке палубного БЛА-топливозаправщика MQ-25A «Стингрей»
06.10.2016 «Дженерал атомикс» примет участие в разработке палубного БЛА-топливозаправщика MQ-25A «Стингрей»
29.09.2016 Минобороны США приступает к разработке палубного БЛА-топливозаправщика MQ-25A «Стингрей»
02.03.2016 Беспилотный палубный заправщик RAQ-25 Stingray
20.02.2016 США частично рассекретят проект нового бомбардировщика
|
Восход
13790
|
№1
28.03.2018 01:51
Не сказать, что красивый, но что-то в нем есть, что-то цепляет. Лично мне больше нравится подобная концепция, чем ПАК-ДА.
|
0Сообщить модератору
|
johneagle
104
|
№2
28.03.2018 08:08
Цитата, Восход сообщ. №1А ПАК-ДА уже демонстрировался или я что-то пропустил?
|
0Сообщить модератору
|
Восход
13790
|
№3
28.03.2018 08:10
Цитата, johneagle сообщ. №2
А ПАК-ДА уже демонстрировался или я что-то пропустил?Я имел ввиду сам концепт пилотируемого бомбардировщика
|
0Сообщить модератору
|
forumow
4511
|
№4
28.03.2018 09:53
Беспилотники могут быть интересны тем что их не охватывают существующие договора по ограничению вооружений. Вспомните, наши пытались подвести их под статью ДРСМД, как КР наземного базирования, но пи..сы их послали...
|
+2Сообщить модератору
|
KillaKan
1649
|
№5
28.03.2018 10:19
Цитата, Восход сообщ. №1
Не сказать, что красивый, но что-то в нем есть, что-то цепляет. Лично мне больше нравится подобная концепция, чем ПАК-ДА.
Цитата, Восход сообщ. №3
Я имел ввиду сам концепт пилотируемого бомбардировщика
Я правильно понимаю, что вам больше нравится концепция топливозаправщика чем бомбардировщика ? Можно узнать по каким критериям вы сравниваете беспилотный бензовоз с ПАК-ДА, ну в рамках концепций ?
|
+1Сообщить модератору
|
Восход
13790
|
№6
28.03.2018 10:28
Цитата, KillaKan сообщ. №5
Я правильно понимаю, что вам больше нравится концепция топливозаправщика чем бомбардировщика ? Можно узнать по каким критериям вы сравниваете беспилотный бензовоз с ПАК-ДА, ну в рамках концепций ?мне нравится концепция беспилотного стэлс бомбардировщика на базе одного-двух двигателей НК-32 (которые адаптируют под ПАК-ДА)
|
0Сообщить модератору