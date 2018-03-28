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"Морской скат" от Lockheed Martin

28.03.2018 Warspot 486 6
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MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
Источник: popularmechanics.com

Корпорация Lockheed Martin показала своего претендента в рамках программы UCLASS. Сегодня, 27 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что подразделение Skunk Works, занимающееся секретными разработками, "рассекретило" внешний облик БПЛА MQ-25 Stingray (англ. — морской скат).

Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25.


MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
Источник: popularmechanics.com

В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение. Внешне MQ-25 Stingray напоминает уменьшенную версию стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.


MQ-25 Stingray от Lockheed Martin.
Источник: popularmechanics.com

В тендере UCLASS принимают участие три компании: Lockheed Martin, Boeing и General Atomic.
27.03.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
MQ-25 Stingray
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
UCLASS
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Восход
13790
№1
28.03.2018 01:51
Не сказать, что красивый, но что-то в нем есть, что-то цепляет. Лично мне больше нравится подобная концепция, чем ПАК-ДА.
0
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RU
johneagle
104
№2
28.03.2018 08:08
Цитата, Восход сообщ. №1
А ПАК-ДА уже демонстрировался или я что-то пропустил?
0
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RU
Восход
13790
№3
28.03.2018 08:10
Цитата, johneagle сообщ. №2
А ПАК-ДА уже демонстрировался или я что-то пропустил?
Я имел ввиду сам концепт пилотируемого бомбардировщика
0
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IS
forumow
4511
№4
28.03.2018 09:53
Беспилотники могут быть интересны тем что их не охватывают существующие договора по ограничению вооружений. Вспомните, наши пытались подвести их под статью ДРСМД, как КР наземного базирования, но пи..сы их послали...
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UA
KillaKan
1649
№5
28.03.2018 10:19
Цитата, Восход сообщ. №1
Не сказать, что красивый, но что-то в нем есть, что-то цепляет. Лично мне больше нравится подобная концепция, чем ПАК-ДА.

Цитата, Восход сообщ. №3
Я имел ввиду сам концепт пилотируемого бомбардировщика

Я правильно понимаю, что вам больше нравится концепция топливозаправщика чем бомбардировщика ? Можно узнать по каким критериям вы сравниваете беспилотный бензовоз с ПАК-ДА, ну в рамках концепций  ?
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RU
Восход
13790
№6
28.03.2018 10:28
Цитата, KillaKan сообщ. №5
Я правильно понимаю, что вам больше нравится концепция топливозаправщика чем бомбардировщика ? Можно узнать по каким критериям вы сравниваете беспилотный бензовоз с ПАК-ДА, ну в рамках концепций  ?
мне нравится концепция беспилотного стэлс бомбардировщика на базе одного-двух двигателей НК-32 (которые адаптируют под ПАК-ДА)
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