Запад начал войну разведок без правил



Флаги РФ и Великобритании.

Источник: www.vestikavkaza.ru Флаги РФ и Великобритании.Источник: www.vestikavkaza.ru

Заявления Лондона о том, что на самом деле страны Запада выдворили не просто дипломатов, а исключительно российских шпионов, вызывают улыбку. Однако за этим бахвальством стоит реальное намерение нанести удар именно по позициям российских спецслужб за рубежом. В посольствах западных стран шпионов тоже хватает, и ответный удар России неминуем. Зачем Запад навязывает Москве войну разведок?

Британский МИД назвал выдворение странами Запада российских дипломатов высылкой "134 российских шпионов". Ведомство заявило, что приветствует "решительные международные действия наших союзников и партнеров вслед за высылкой Великобританией 23 неофициальных сотрудников российской разведки".

Похожие сигналы решили послать и США. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что официальные представители администрации США откровенно обосновали закрытие генконсульства России в Сиэтле его "близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика – "Боинга".

"Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента С. Скрипаля и его дочери?" – недоумевает российский дипломат. Этот шаг, скорее всего, планировался Вашингтоном заранее, просто был отложен в ожидании подходящего повода, не исключил Антонов. "Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы", – резюмировал дипломат.

Похожим вопросом задался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он попросил Британию пояснить, что же случилось раньше – инцидент в Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль, или решение Лондона о высылке российских дипломатов. "Чем дальше, тем больше возникает вопросов", – подчеркнул он.

"Дружба против России" обрастает все большими "туманными подробностями", так что не исключено, что западные страны могли договориться о высылке российских дипломатов еще до инцидента в британском Солсбери, отметил постпред.

Напомним, о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, страны Прибалтики, Чехия. 13 дипломатов выслала Украина, четверых россиян назвала персонами нон грата Канада. США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Кроме того, Вашингтон распорядился о закрытии генконсульства России в Сиэтле.

Поддержала союзников из другого полушария и Новая Зеландия. Правда, в отличие от американцев и европейцев, заявление новозеландцев вызывает скорее улыбку – они отметили, что были бы рады выслать российских шпионов, но так ни одного и не нашли. А вот Украина, напротив, как выяснилось, неимоверными усилиями СБУ выявила и пресекла "вредительскую деятельность" российских дипломатов.

Абсолютно разные по своей сути и степени серьезности заявления российских и иностранных дипломатов имеют одну важную общую черту. Все высказывания свидетельствуют о том, что высылками диппредставителей Запад, помимо прочего, попытался нанести удар по позициям российских спецслужб. А если учесть, что такой беспрецедентный по своим масштабам шаг вряд ли останется без как минимум зеркального ответа со стороны России, то фактически на наших глазах по надуманному предлогу развязывается полномасштабная война разведок.

В целом, конечно, противостояние спецслужб идет постоянно. "Эта война и не прекращалась, если посмотреть реестр высылок. В сентябре 1971 года Великобритания "якобы" раскрыла разведывательную сеть СССР, в результате чего были высланы 105 человек, после бегства полковника КГБ Олега Гордиевского по 20 человек выслали мы и британцы и так далее. В конце концов, меня самого высылали, но тихо", – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран внешней разведки, бывший заместитель резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов.

Одним из недавних проявлений непрекращающейся борьбы западных и российских разведок можно назвать и историю с выборами в Черногории, когда в день их проведения была задержана группа граждан по подозрению в подготовке теракта и путча, и, конечно же, Запад сразу усмотрел за этим "руку" российских спецслужб. Однако последние масштабные акции по высылке говорят о том, что эта война выходит на новую ступень, в ней стираются всякие правила.

Заявления британцев о том, что западные страны выслали исключительно "российских шпионов", – это откровенный пиар и бахвальство. Однако в нем все же есть некоторая доля истины. Естественно, при высылке дипломатов акцент стараются сделать в первую очередь на тех, в отношении кого имеются какие-то подозрения, однако вероятность ошибок тут очень велика, отметил Любимов. "Дело в том, что любая страна, имеющая сильную контрразведку, ведет тщательное наблюдение за сотрудниками диппредставительств, расположенных на ее территории. А соответственно, у нее имеются более или менее обоснованные подозрения, кто из них может быть причастен к разведывательной работе", – рассказал газете ВЗГЛЯД отставной сотрудник российских спецслужб.

"Но, во-первых, подозрения и конкретные доказательства – не одно и то же, а "поймать за руку" на шпионаже не так уж и просто. Да и в таких случаях просто организуются единичные высылки, чаще всего даже без раздувания скандалов в прессе (за исключением особенно громких случаев, когда необходима демонстративность). Во-вторых, контрразведка обычно исходит из того, что лучше иметь известного противника под своим наблюдением, чем вести с нуля работу по изучению новоприбывших дипломатов", – указал собеседник.

Как подчеркнул газете ВЗГЛЯД бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, те же британские службы безопасности довольно эффективны в наблюдении за работниками спецслужб, которые работают под дипломатических прикрытием.

"Не стоит недооценивать влияние этих мер на российские шпионские сети. Когда министерство иностранных дел выслало 23 незадекларированных разведчика из российского посольства в Лондоне, мы лишили сил старательно сформированную операцию Кремля в Великобритании. Вчерашние действия нанесли еще один удар, после которого российской разведке понадобится много лет, чтобы прийти в себя", – подчеркнул британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Конечно, определенный ущерб будет. Но Джонсон забывает об одном важном моменте, из-за которого к подобным громким шагам прибегают очень редко. "Спецслужбы понимают, что в случае демонстративной высылки чьих-то предполагаемых разведчиков последуют зеркальные ответные шаги, а значит, их позиции в другой стране пострадают ровно настолько же", – указал бывший сотрудник российских спецслужб. По его словам, перспектива массовой высылки собственных сотрудников, конечно же, любую разведку не радует, так как подобрать людей на замену, подготовить их, отправить, а также дать им возможность освоиться – дело небыстрое, того же дипломата заменить куда проще.

Таким образом, активизируя подобную войну разведок, западные страны должны помнить, что их спецслужбы также пострадают, а потому в проигрыше могут остаться они сами. И вот почему.

Беспрецедентные шаги, на которые они идут, могут привести к тому, что так называемая легальная разведка может уйти в прошлое. "Я очень глубоко сомневаюсь в эффективности разведки сегодня с легальных позиций, то есть под дипломатическим прикрытием. В условиях обострения международной обстановки нашим коллегам не повернуться ни направо, ни налево. За ними десятки и сотни глаз следят ежедневно и ежечасно", – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Михаил Любимов также считает, что из-за учащающихся высылок дипломатов работа под дипломатическим прикрытием может уйти на второй план, разведка сейчас меняет формы своей деятельности. В то же время возможности для нелегальной разведки расширяются благодаря тому, что в современном мире отличные условия для передвижения граждан между странами.

И если говорить о "нелегальной" разведке, то те же американцы не так давно признавали, что напрасно не уделяли ей достаточного внимания и теперь очень сильно проигрывают России в этом компоненте. Именно на исправлении этой ситуации намерена сконцентрировать свои усилия новый глава ЦРУ Джина Хэспел.

Кроме того, не будет у Запада и еще одного плюса, который они традиционно используют, – это обмен развединформацией в рамках НАТО. То есть сокращение количества американских разведчиков компенсируется тем, что остаются еще британские, французские и так далее. Но в этот раз в провокации поучаствовали все, а значит и ответ коснется всех.

Почему же тогда, несмотря ни на что, Запад решился на такой шаг сейчас? Яков Кедми уверен, что смысл действий британцев не в том, чтобы нарушить работу, создать помехи российским спецслужбам на территории Великобритании. "Смысл этого – политический, направленный на изоляцию России, оказание давления, пока она не подчинится диктату западных стран. Под каким флагом это делать, не играет никакой роли", – подчеркнул он.

"Преследуемые западными странами цели – политические, разыгрываемая ими "антироссийская карта" сейчас для них важнее, чем положение их разведок в России",

– считает Любимов. Поэтому ради их реализации Запад с готовностью пожертвует своими разведывательными позициями в Москве, уверен он.

Для таких масштабных акций британцам, американцам и их союзникам все же нужен был какой-то формальный повод, пусть даже такой неправдоподобный, как дело Скрипаля, отметил Любимов.

Марина Балтачева, Анна Байкова, Никита Коваленко