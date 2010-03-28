Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода сертифицирован по новым авиационным правилам



Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") успешно прошел процедуру сертификации по новым Федеральным авиационным правилам. Документ, выданный предприятию Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), действует бессрочно.

Росавиация подтвердила, что учебный центр У-УАЗ может оказывать образовательные услуги по специальностям "Вертолет и двигатель" и "Авиационное и радиоэлектронное оборудование". А также проводить периодическую подготовку летных экипажей в области авиационной безопасности на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171А2, Ми-8МТВ и их модификаций, первоначальную подготовку специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Ми-171А2.

"Сертификация проводилась в связи с изменением требований законодательства Российской Федерации, предъявляемым к обучению авиационного персонала. Кроме того, за счет нового Ми-171А2 мы расширили перечень вертолетов, по которым проводится подготовка,. В связи с этим преподаватели центра в начале 2018 года прошли теоретическое обучение на базе МВЗ им. М.Л.Миля", - отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Авиационный учебный центр У-УАЗ был создан в 2007 году. В 2008 г. он получил свидетельство на право переподготовки на вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171) и проведения курсов повышения квалификации летного и инженерно технического состава гражданской авиации. С 2014 года расширена сфера деятельности с включением в непрерывный процесс обучения летного состава тренажерной и летной подготовки.

В 2014 году авиационный учебный центр получил лицензию Министерства образования и науки Республики Бурятия на право ведения образовательной деятельности.

Уникальность центра состоит в том, что его преподавателями являются конструкторы вертолетов, а также те, кто занимается их сборкой. Слушатели получают знания "из первых рук". Классы учебного центра оснащены реальными агрегатами и интерактивными стендами, что создает полную имитацию работы на вертолете. Здесь слушатели отрабатывают нештатные ситуации с целью оперативного принятия экстренных мер.

Регулярными заказчиками услуг учебного центра являются специалисты из Китая и Монголии. Обучение проходили летчики и техники из Латинской Америки и Африки, других стран.

Кроме того авиационный учебный центр АО "У-УАЗ" имеет валидацию авиационных властей Китая и Монголии.