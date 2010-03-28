Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Охотиться на "Армату" будет украинская "Нота"?

28.03.2018 Военное обозрение 377 0
0
Понравилась новость?
 0

Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 "Нота", который впоследствии сможет "поохотится" за российской "Арматой". Об этом пишет Вестник Мордовии.

http://glavcom.blogspot.ru

Напомним, работы над созданием танка прекратились в 1990-е, когда Россия перекрыла финансирование.

По мнению Згуреца, установленную на этой боевой машине 152-мм пушку, которая, как известно, была создана в России, необходимо заменить на натовскую, калибра 140 мм.

"Только, за рубежом над такими орудиями давно никто не работает, а украинская пушка "Багира" такого калибра так и осталась экспериментальной. В нынешних условиях Незалежной шансы ее запустить в серию – нулевые", – отмечает автор публикации Лев Романов.

Такие же шансы, по его мнению, и у попытки возрождения проекта "Нота". Не поможет этому и сохранившаяся конструкторская документация, "один процесс оцифровки которой потребует массу времени и денег, чего бюджет этого государства себе позволить не может", добавляет автор.


Экспериментальный танк Объект 477А1 "Нота".
Источник: Фото: Отвага2004

Возможно, предлагаемый украинским экспертом проезд "самого секретного танка по Крещатику" и смог бы вызвать очередной приступ ура-патриотизма, "однако сравнивать ходовой макет с реальной "Арматой" – очень опрометчиво: Т-14 не вылезает с испытательных полигонов, а ее "соперник" в настоящее время ржавеет в отстойнике под Харьковом и вряд ли когда станет настоящим танком", заключает издание.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Армата

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 11:08
  • 10
"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета
  • 28.03 10:53
  • 124
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 28.03 10:43
  • 10
Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК
  • 28.03 10:42
  • 3
Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ
  • 28.03 10:28
  • 6
"Морской скат" от Lockheed Martin
  • 28.03 09:52
  • 226
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.03 09:47
  • 1
Источник: гагаринский старт на Байконуре планируют модернизировать под запуски "Союзов-2"
  • 28.03 09:01
  • 47
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 28.03 08:59
  • 37
"Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
  • 28.03 08:48
  • 8
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.03 08:47
  • 1
Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы из "Тюльпанов" и "Пионов"
  • 28.03 08:33
  • 2
Группа "Кронштадт" показала опытный образец беспилотника "Орион"
  • 28.03 08:16
  • 2
Рюкзачок с калифорнием
  • 28.03 08:05
  • 5
Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает эксперт
  • 28.03 06:55
  • 87
"Транзас" взял курс за границу
другие обсуждаемые темы