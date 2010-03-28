Охотиться на "Армату" будет украинская "Нота"?
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Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 "Нота", который впоследствии сможет "поохотится" за российской "Арматой". Об этом пишет Вестник Мордовии.
http://glavcom.blogspot.ru
Напомним, работы над созданием танка прекратились в 1990-е, когда Россия перекрыла финансирование.
По мнению Згуреца, установленную на этой боевой машине 152-мм пушку, которая, как известно, была создана в России, необходимо заменить на натовскую, калибра 140 мм.
"Только, за рубежом над такими орудиями давно никто не работает, а украинская пушка "Багира" такого калибра так и осталась экспериментальной. В нынешних условиях Незалежной шансы ее запустить в серию – нулевые", – отмечает автор публикации Лев Романов.
Такие же шансы, по его мнению, и у попытки возрождения проекта "Нота". Не поможет этому и сохранившаяся конструкторская документация, "один процесс оцифровки которой потребует массу времени и денег, чего бюджет этого государства себе позволить не может", добавляет автор.
|Экспериментальный танк Объект 477А1 "Нота".
|Источник: Фото: Отвага2004
Возможно, предлагаемый украинским экспертом проезд "самого секретного танка по Крещатику" и смог бы вызвать очередной приступ ура-патриотизма, "однако сравнивать ходовой макет с реальной "Арматой" – очень опрометчиво: Т-14 не вылезает с испытательных полигонов, а ее "соперник" в настоящее время ржавеет в отстойнике под Харьковом и вряд ли когда станет настоящим танком", заключает издание.
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27.03.2018
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