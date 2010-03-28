Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В МО Турции не видят проблем в одновременной покупке С-400 и F-35

28.03.2018 Военное обозрение 295 0
0
Понравилась новость?
 0

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джиникли прокомментировал информацию о том, что Анкара помимо российского зенитного ракетного комплекса приобретает американские истребители 5-го поколения F-35. Ранее в самой Турции эксперты высказывались о том, что закупка таких вооружений одновременно в России и США может привести как минимум к проблемам в военно-технической логистике. Джаникли не считает, что ситуация выглядит проблематичной.

Отдельные эксперты отметили, что такие закупки могут привести к тому, что для F-35 будет вырабатываться комплексная программа по преодолению системы ПВО С-400. А другие, наоборот, заявляли, что Турция действует в интересах России и "сообщит Москве, как эффективнее применить С-400 против F-35".


Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.
Источник: © public domain,

Информационная служба Anadolu приводит заявление турецкого министра:

Контракты по С-400 и F-35 никак не связаны друг с другом. Контракт с Россией не скажется на поставках F-35. Соглашение о приобретении нами американских самолётов пятого поколения было подписано нами ещё несколько лет назад. Анкара свою часть контракта выполнила, перечислив средства в США. Теперь дело за США.

Напомним, что ранее в США предупредили Турцию о том, что российские ЗРК "С-400" "будет сложно интегрировать" в натовскую систему ПВО-ПРО. Турция ответила США тем, что сама в состоянии побеспокоится о такой интеграции.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
F-35
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 11:06
  • 9
"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета
  • 28.03 10:53
  • 124
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 28.03 10:43
  • 10
Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК
  • 28.03 10:42
  • 3
Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ
  • 28.03 10:28
  • 6
"Морской скат" от Lockheed Martin
  • 28.03 09:52
  • 226
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.03 09:47
  • 1
Источник: гагаринский старт на Байконуре планируют модернизировать под запуски "Союзов-2"
  • 28.03 09:01
  • 47
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 28.03 08:59
  • 37
"Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
  • 28.03 08:48
  • 8
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.03 08:47
  • 1
Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы из "Тюльпанов" и "Пионов"
  • 28.03 08:33
  • 2
Группа "Кронштадт" показала опытный образец беспилотника "Орион"
  • 28.03 08:16
  • 2
Рюкзачок с калифорнием
  • 28.03 08:05
  • 5
Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает эксперт
  • 28.03 06:55
  • 87
"Транзас" взял курс за границу
другие обсуждаемые темы