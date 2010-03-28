Япония передала ВМС Филиппин три самолета TC-90 "Кинг Эйр"



Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.

Источник: defence-blog.com Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 27 марта. ВМС Филиппин получили три самолета TC-90 "Кинг Эйр", переданные из состава Морских сил самообороны Японии филиппинской стороне для повышения возможностей патрулирования территориальных вод страны.

Как сообщает The Manila Times, церемония встречи самолетов состоялась 26 марта на военно-морской базе "Гераклео Алано" (Сангли Пойнт, провинций Кавите) в присутствии министра обороны страны Дельфина Лорензана и других официальных лиц. После передачи самолеты будут дооборудованы системами, необходимыми для эффективного патрулирования.

Как сообщал ЦАМТО, 29 февраля 2016 года Япония и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое позволяет Токио поставлять Маниле продукцию и технологии оборонного назначения. В ходе прошедшего 25-27 октября 2016 года визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Японию был подписан меморандум о реализации программы предоставления в лизинг пяти самолетов TC-90, которые будут применяться ВМС Филиппин для наблюдения на море. Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению морского наблюдения в связи с ростом боевой мощи Китая в Южно-Китайском море.

Япония предложила передать каждый из первых четырех самолетов TC-90 в лизинг по стоимости 7000 долл. в год. Стоимость лизинга пятого TC-90 была оценена всего в 200 долл. в год. Таким образом, общая стоимость ежегодного лизинга пяти самолетов должна была составить 28200 долл.

Тем не менее, по информации Японского агентства по закупкам, технологиям и логистике ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency), с учетом внесенных в японское законодательство об экспорте продукции оборонного назначения изменений, правительство Филиппин обратилось к Токио с просьбой передать самолеты в качестве помощи.

Внесенные в 2014 году поправки позволяют Японии безвозмездно передавать бывшую в эксплуатации военную технику развивающимся странам. Таким образом, в итоге было решено поставить самолеты в рамках пакета помощи с целью расширения партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Пакет помощи также включает обучение шести пилотов ВМС Филиппин и подготовку технического персонала в Японии.

Первые два самолета TC-90 были переданы ВМС Филиппин в конце марта 2017 года. Церемония ввода первой машины (б.н. 390) в боевой состав ВМС Филиппин состоялась на военно-морской базе "Гераклео Алано" 21 ноября 2017 года. Первая морская миссия этим самолетом была проведена 31 января 2018 года. Второй TC-90 (б.н. 392) был официально принят на вооружение 19 марта 2018 года.

До принятия на вооружение второй самолет был окрашен в цвета ВМС Филиппин, оснащен новым навигационным оборудованием, а также неназванными системами, которые обеспечат возможность вести наблюдение на море.