Три ракетные армии приведут в высшие степени боеготовности



Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимирская, Оренбургская и Омская ракетные армии РВСН в ходе командно-штабных учений будут приведены в высшие степени боевой готовности, сообщает во вторник Минобороны.

"В ходе учений проверяемые части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны) будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывать совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты", - сказано в релизе.

Противодиверсионные группы отработают обнаружение, блокирование и уничтожение противника, военные инженеры - разбор завалов, развертывание станций комплексной очистки воды и установку тяжелых механических мостов.

Цель учений - оценить слаженность частей и подразделений управления, практические действия и навыки командования, отработку нормативов в любой обстановке и время суток.