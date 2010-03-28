Три ракетные армии приведут в высшие степени боеготовности
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Учения с Новосибирской ракетной дивизией РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Владимирская, Оренбургская и Омская ракетные армии РВСН в ходе командно-штабных учений будут приведены в высшие степени боевой готовности, сообщает во вторник Минобороны.
"В ходе учений проверяемые части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны) будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывать совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты", - сказано в релизе.
Противодиверсионные группы отработают обнаружение, блокирование и уничтожение противника, военные инженеры - разбор завалов, развертывание станций комплексной очистки воды и установку тяжелых механических мостов.
Цель учений - оценить слаженность частей и подразделений управления, практические действия и навыки командования, отработку нормативов в любой обстановке и время суток.
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27.03.2018
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