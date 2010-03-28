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Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей

28.03.2018 РИА Новости 300 0
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Королевские военно-воздушные силы Камбоджи. Архивное фото
Королевские военно-воздушные силы Камбоджи. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Heng Sinith

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил соглашение между правительствами России и Камбоджи о сотрудничестве в области обороны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Камбоджа о военном сотрудничестве", - сказано в распоряжении правительства РФ от 23 марта, опубликованном на портале.

Согласно распоряжению, российскому военному ведомству поручено "провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Камбоджийской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение".

Проект соглашения предусматривает обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности; усиления борьбы с терроризмом; развитие отношений в области совместной подготовки войск (сил), информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры.

В соответствии с проектом документа также планируется организация взаимодействия в мероприятиях по поиску и спасанию на море; по борьбе с терроризмом и пиратством.

Стороны соглашения будут осуществлять сотрудничество в формах официальных визитов делегаций; участия в военных учениях, заходов военных кораблей и визитов военной авиации; рабочих встреч военных экспертов; обучения и подготовки военных кадров; командирования специалистов для реализации совместных мероприятий в военной области.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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