Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей
|
|
Королевские военно-воздушные силы Камбоджи. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Heng Sinith
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил соглашение между правительствами России и Камбоджи о сотрудничестве в области обороны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Камбоджа о военном сотрудничестве", - сказано в распоряжении правительства РФ от 23 марта, опубликованном на портале.
Согласно распоряжению, российскому военному ведомству поручено "провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Камбоджийской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение".
Проект соглашения предусматривает обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности; усиления борьбы с терроризмом; развитие отношений в области совместной подготовки войск (сил), информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры.
В соответствии с проектом документа также планируется организация взаимодействия в мероприятиях по поиску и спасанию на море; по борьбе с терроризмом и пиратством.
Стороны соглашения будут осуществлять сотрудничество в формах официальных визитов делегаций; участия в военных учениях, заходов военных кораблей и визитов военной авиации; рабочих встреч военных экспертов; обучения и подготовки военных кадров; командирования специалистов для реализации совместных мероприятий в военной области.
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.03.2018 Александр Асанов: «Всегда говорю курсантам: лётчик учится всю жизнь»
15.03.2018 На Ставрополье военные нашли раненых с помощью "Стрельца"
13.03.2018 Евгений Жилков: смартфон это и средство связи, и "агент" иностранной разведки
12.03.2018 Эра инноваций для государства и армии
05.03.2018 Тульский губернатор заявил, что наблюдал за испытаниями новейшего оружия
02.02.2018 ААК "Прогресс": 10 лет в холдинге "Вертолеты России"
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
17.01.2018 Шойгу проинспектировал довузовские военные учебные заведения в Петербурге