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Морпехи проводят боевые стрельбы на учениях в Крыму

28.03.2018 РИА Новости 161 0
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Морской пехотинец. Архивное фото
Морской пехотинец. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота проводят боевые стрельбы в рамках учений на Крымском полуострове, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.

"В рамках проведения тактических учений подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) проводят учения с боевой стрельбой на полигонах Крымского полуострова. В учениях задействовано порядка 200 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ. В ходе активной фазы рота морской пехоты отработала действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники", - сказал он.

Как отметил Трухачев, на первом этапе учений для предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей в составе самоходных артиллерийских установок "Нона" 2-С9 была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по десантному отряду условного противника. На втором этапе учений после срыва высадки десанта подразделения морской пехоты перешли в наступление, в ходе которого при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав "противника".

Трухачев сообщил, что личный состав другой роты отработал ликвидацию незаконных вооруженных формирований (НВФ). В ходе учений военнослужащие выполнили скрытное выдвижение, обнаружение, блокирование и ликвидацию НВФ. Учения морской пехоты продлятся трое суток и завершатся маршем подразделений в пункт постоянной дислокации.
27.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ЧФ

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