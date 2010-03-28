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Около десяти тысяч военных привлекут к контрольным проверкам в РВСН

28.03.2018 РИА Новости 159 0
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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Около 10 тысяч военнослужащих будут задействованы в начавшихся в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России контрольных проверках соединений и воинских частей по итогам зимнего периода обучения, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, а также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки", - сказано в сообщении.

Всего к проверкам по итогам периода обучения в РВСН будет привлечено около 10 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники в более чем 30 частях и подразделениях.
27.03.2018
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