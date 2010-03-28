Освоение Луны потребует не разовых миссий, а транспортного коридора к ней - гендиректор ЦНИИмаш



Спутник Земли - Луна.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Спутник Земли - Луна.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Успешное освоение и изучение спутника Земли возможно при создании транспортного коридора между Луной и нашей планетой, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олег Горшков.

"По моему представлению, если говорить о серьезном подходе к Луне, то это отнюдь не разовые миссии, должен быть транспортный коридор. Это означает, что к Луне надо летать чаще, чем в свое время делали американцы", - сказал О.Горшков в эфире программы "Арсенал" на радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что транспортные системы, которые будут доставлять космонавтов и грузы с орбиты Земли до орбиты Луны должны быть многоразовыми и недорогими, тогда вся система в целом может быть эффективной. "Можно сказать, это межорбитальный шаттл", - сказал О.Горшков.

По его словам, для реализации таких задач необходимо решить и проблему энергетического обеспечения полетов по маршруту Земля - Луна - Земля.

"Использование нового принципа для перемещения грузов - это плазменные двигатели, которые в настоящее время используются в основном для коррекции и поддержания орбиты спутников. Маршевые задачи сегодня решаются только с точки зрения перехода с низкой на геостационарную, например, для автоматических аппаратов. Но для межорбитальных буксиров (это) вполне возможно", - сказал О.Горшков.

По его мнению, решение задачи доставки грузов "челноками" на плазменной тяге может привести к снижению требований к грузоподъемности нынешних сверхтяжелых ракет на химическом топливе, что положительно скажется и стоимости подобных миссий. Однако для воплощения таких планов необходимо решить проблему обеспечения плазменных двигателей электроэнергией.

"Тут не очень много вариантов: либо солнечная энергия, либо ядерная", - сказал О.Горшков.

Он отметил, что для обеспечения большей энерговооруженности потребуются большие по площади солнечные батареи, это негативно скажется на управляемости таких кораблей, поэтому более предпочтительной видится ядерная энергетика.

Также ученым предстоит решить вопрос создания больших плазменных двигателей с большим ресурсом, так как те, что уже внедрены в космонавтике и работают на орбите Земли, имеют компактные размеры и небольшую мощность.

"В настоящее время двигателей, которые удовлетворяли бы всем этим требованиям, у нас нет. Хотя по плазменным двигателям Россия занимает лидирующие позиции в мире. Это подтверждается тем простым фактом, что лучшие европейские и американские спутники на геостационарной орбите работают на российских плазменных двигателях", - сказал ученый.

Он пояснил, что плазменные двигатели могут применяться лишь на шаттлах, постоянно работающих в космосе, так как старт корабля с такой установкой потребует колоссальных энергозатрат.

"Никакой Братской ГЭС не хватит, чтобы это обеспечить. Ну и плюс к этому, известные (науке) схемы плазменных двигателей не работают в атмосфере", - сказал О.Горшков.

Он отметил, что существует ряд теоретических схем подъема ракет с поверхности Земли без использования химического топлива, например, электродинамические ускорители массы, где используется не химическая, а электрическая энергия, или схемы, работающие по принципу катапульты, однако все они по эффективности не могут соперничать с традиционными двигателями на химическом топливе.

В то же время сами по себе корабли на плазменной тяге будут иметь гораздо больший коэффициент полезной нагрузки по сравнению с нынешними, которая составляет единичные проценты от общей массы корабля.

"В основном летит бочка с топливом. Если говорить о плазменных двигателях, эффективность может быть 30-50%", - сказал О.Горшков, отметив, что большая эффективность скажется на скорости полета.

Глава ЦНИИмаша отметил, что при освоении Луны необходимо будет разделить вопросы доставки грузов и людей, которых он предлагает отправлять на спутник Земли на кораблях с химическими двигателями, которые позволяют достигать цели гораздо быстрее.

"Если вам нужно отправить тяжелый груз на Дальний Восток, вы его отправите поездом, а сами полетите самолетом. Здесь то же самое", - сказал О.Горшков.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной институт госкорпорации "Роскосмос".