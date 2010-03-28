Воздушный бой будущего показали на видео



Воздушный бой будущего.

Источник: rg.ru Воздушный бой будущего.Источник: rg.ru

Лаборатория перспективных разработок ВВС США опубликовала ролик о том, как будет выглядеть война в воздухе в недалеком будущем - судя по описанию к видео, в 2030 году.

Большая часть почти пятиминутного ролика посвящена истории лаборатории и ее разработкам. Рассказ непосредственно о войне начинается на отметке 3:05 с истребителя F-35, управляющего полудюжиной ударных беспилотников. По команде пилота часть из них меняет курс и уничтожает древнюю зенитную батарею на земле. Пилот в кабине самолета опознается бортовым компьютером по технологии FaceID, его летный костюм снабжен медицинскими датчиками.

Далее мы видим, как из транспортного С-130 (похоже, этот турбовинтовой ветеран будет вечным) сбрасывают кассету с роем миниатюрных беспилотников. Они отделяются от носителя и куда-то улетают. Какова их дальнейшая роль в битве - неизвестно.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider сбрасывает крылатую ракету. Пролетая над крупным городом, та гасит свет в домах и на улицах - видимо, ракета снарбжена системой радиоэлектронного подавления. Показанные в фильме события происходят в разных точках земного шара, но координируются из единого центра управления по спутниковой связи.

Завершает ролик демонстрация работы боевого лазера авиационного базирования: толстый огненный луч разрезает пополам странный летательный аппарат без хвостового оперения. Впрочем, такой же аппарат (неповрежденный) тут же показывают крупным планом - на его борту аббревиатура FX. Так в американских ВВС принято именовать прототипы истребителей (Fighter Experimental).

Антон Валагин