Украина провела бесполезную модернизацию реактивного "Урагана"
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РСЗО "Ураган" ВС Украины.
Источник: rg.ru
На украинском предприятии "Шепетовский ремонтный завод" в очередной раз взялись за модернизацию советской реактивной системы залпового огня "Ураган".
Самым радикальным изменением стала замена четырехосного полноприводного шасси ЗИЛ-135ЛМ с двумя карбюраторными двигателямя на дизельный КрАЗ - 63221.
Также были установлены новые аутригеры, внедрена более современная система управления огнем, смонтировано навигационное оборудование.
На видео продемонстрирован опытный образец боевой машины, его передвижение по пересеченной местности, процесс развертывания. Этим все и ограничилось. Ожидавшиеся испытания с реальным применением реактивных снарядов по неизвестной причине так и не показали.
Военные эксперты в целом скептически встретили украинские эксперименты в создании якобы новых версий боевой машины 9П140 "Ураган", считая такие работы бесперспективными.
Дело в том, что на Украине уже пытались создать технику подобного предназначения - сообщалось, что в 2010 году такая машина была принята на вооружение под названием "Бастион-03". В качестве шасси также использовался КрАЗ-6322.
Правда, в отличие от "Бастион-01" и "Бастион-02", являющихся версией 122-мм БМ-21 "Град", которые экспортировали за рубеж, в частности в Ирак, украинский "Ураган" развития не получил. Проблема - в боеприпасах. Они давно уже исчерпали все сроки хранения. До начала событий на Донбассе шел активный процесс утилизации.
Агрессивные действия киевского режима против Донецкой и Луганской народных республик еще больше сократили запасы 220-мм реактивных снарядов. Попытка наладить выпуск собственных изделий закончилась фатально. Как сообщалось, первый самостоятельно изготовленный в ноябре 2016 года снаряд взорвался прямо в цеху. После этого данных о возобновлении работ в этом направлении не поступало.
Вот поэтому "пересаженный" на КрАЗ советский "Ураган" так и останется очередным опытным образцом, не нашедшим широкого распространения.
Алексей Брусилов
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27.03.2018
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