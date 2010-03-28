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Бои под Дамаском снова показали неуязвимость российских Т-90А

28.03.2018 Российская газета 475 0
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Т-90
Т-90.
Источник: rg.ru

В последние недели основные боевые танки Т-90А в составе элитной ударной бригады "Силы Тигра" принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте.




"Девяностые" демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления "Штора", которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника.

В случае необходимости есть возможность прикрыться большим по площади и практически непроницаемым аэрозольным облаком.

Благодаря "Шторе" Т-90А способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках танки старых модификаций и боевые машины пехоты.

Повышению боевой эффективности способствует наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего эффективно обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатометчиков и снайперов.

Еще одной особенностью данных танков является закрытая зенитная пулеметная установка. Командиру танка нет необходимости подставляться под пули и осколки - он всегда находится под защитой мощной брони. 12,7-мм пулемет может поражать вражескую живую силу на дистанции в 2000 м. При этом боевая скорострельность достигает 100 выстрелов в минуту.

Т-90 находятся на территории Сирии с начала октября 2015 года. Кроме боев в районе Дамаска, они участвовали во всех судьбоносных сражениях последних лет, понеся при этом минимальные потери. В результате в настоящее время уральские танки УВЗ стали самыми популярными в мире, причем в некоторых государствах им удалось потеснить американские "Абрамсы".


Алексей Моисеев
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод

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