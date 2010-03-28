Беспилотники осваивают лётные проверки



БПЛА "НЕЛК-В6".

Источник: nelk.ru БПЛА "НЕЛК-В6".Источник: nelk.ru

Лётные проверки аэронавигационного оборудования - ещё одна сфера, в которой вскоре могут найти применение беспилотные летательные аппараты

Количество новых аэропортов во всём мире постоянно растёт. Только в нашей стране за последние несколько лет с нуля построено три воздушные гавани: в 2013 году в Якутии был введён в эксплуатацию аэропорт "Талакан", в 2015 году на восточном побережье полуострова Ямал открылся аэропорт "Сабетта", а в декабре прошлого года начал принимать рейсы ростовский "Платов". Постоянно ужесточаются требования к аэронавигационному оборудованию, от надёжности которого зависит как безопасность, так и регулярность полётов. Следовательно, требуются и регулярные дорогостоящие проверки этого оборудования. Проводить их чаще и с существенно меньшими затратами вскоре можно будет за счёт использования специализированных беспилотных авиационных систем, оборудованных измерительными комплексами. Несколько таких проектов уже существует, в том числе и в России.

Проверки средств радиотехнического обеспечения полётов и светосигнального оборудования на сегодняшний день осуществляются с помощью пилотируемых воздушных судов, оснащённых измерительными комплексами. При этом, учитывая растущее количество аэропортов и увеличение интенсивности воздушного движения, приходится выполнять достаточно большой объём работ. Так, например, в "Платове" филиал "Аэроконтроль" ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" проводил их в два этапа, в рамках которых самолёт-лаборатория Beechcraft King Air 350i, оборудованный специальным приборным комплексом, в ходе многократных заходов на полосу без приземления совершал облёт средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной связи аэродрома. Два этапа включали лётные проверки автоматического радиопеленгатора, отдельной приводной радиостанции, азимутально-дальномерного радиомаяка, радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку, радиолокатора, локальной контрольно-корректирующей станции и светосигнального оборудования.

В последние годы во многих странах стремительно растёт популярность беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для выполнения различных задач: они уже используются для перевозки грузов, мониторинга, проведения спасательных работ, применяются во многих других сферах. Сегодня их развитие подошло к той стадии, когда они уже способны безопасно осуществлять полёты по заданным маршрутам и траекториям, на большую дальность и с существенной полезной нагрузкой.

Создание БЛА, которые могут нести нужную полезную нагрузку и обеспечивать высокую точность выдерживания координат, дало возможность для существенного повышения эффективности применения измерительного оборудования. Беспилотник, имеющий массу менее 30 килограмм, можно быстро доставить к месту проведения измерений, оперативно выполнить проверку и в автоматизированном режиме получить сведения об исправности аэродромного оборудования и точности его настроек. Как ожидается, применение беспилотных комплексов за счёт снижения стоимости лётного часа позволит сократить затраты на проведение проверок аэронавигационного оборудования в несколько раз, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также исключить влияние человеческого фактора при проведении работ.

За рубежом применение беспилотников для выполнения лётных проверок аэронавигационного оборудования уже сейчас рассматривается в качестве рабочего инструмента. В частности, на прошедшем недавно в Мадриде VI Всемирном конгрессе по управлению воздушным движением "WORLD ATM CONGRESS 2018" было представлено три таких проекта. Один из них - NavAidDrone - система на базе дрона для инспекций навигационного оборудования (NAVAID). Проект реализуется совместно двумя немецкими компаниями - Colibrex (дочернее предприятие LS telcom) и FCS Flight Calibration Services GmbH. Система предназначена для полевых измерений, необходимых для запуска и регулярного технического обслуживания инструментальных систем посадки (ILS). С помощью такой системы измерения можно будет проводить на недоступных ранее территориях. К примеру, бортовая система сможет определять высокочастотные колебания сигналов ILS, вызванные строениями, кранами и другими объектами.

Ещё один проект, который был представлен на "WORLD ATM CONGRESS 2018, - "Drone for maintenance", разработанный швейцарской компанией Skyguide. Эта система, которая уже тестируется на одном из аэродромов страны, также используется для проверки функционирования ILS. Раньше проверка сигнала на швейцарских аэродромах осуществлялась с помощью автовышки, на которой закреплялось оборудование производства Rohde & Schwarz. Однако точность изменения параметров была ограничена, поскольку не было возможности провести замеры, расположив оборудование на высоте 50 и 80 метров.

Достаточно часто звучат суждения, что Россия отстаёт от ведущих мировых держав в применении беспилотников для решения народнохозяйственных задач. Но именно в части использования комплексов с БЛА для лётных проверок в РФ уже есть серьёзные наработки. Так на выставке в Мадриде можно было увидеть и российский проект - мобильный радиоизмерительный комплекс на базе беспилотного летательного аппарата, разработанный компанией "Курсир", резидентом "Иновационного центра "Сколково". Как заверяет разработчик, возможности этого комплекса весьма обширны: он позволяет проводить лётные проверки автоматических радиопеленгаторов, приводных радиостанций, маркерных, курсовых и глиссадных радиомаяков, а также азимутальных и дальномерных радиомаяков. БЛА сможет выполнять измерения либо в соответствии с заложенной программой, либо под управлением оператора. Данные, полученные измерительным комплексом, будут передаваться на наземную станцию для дальнейшей обработки. Напомним, впервые этот комплекс был представлен широкой общественности в прошлом году на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

Стоит отметить, что в России, где рынок беспилотных авиационных систем (БАС) для гражданских целей начал формироваться не так давно, всё ещё существует ряд ограничений, в том числе инфраструктурных и законодательных. Впрочем, как ранее писал "АвиаПорт", Министерство транспорта РФ, Росавиация и Госкорпорация по ОрВД при участии экспертов Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем "Аэронет" уже разрабатывают проект концепции безопасной и эффективной интеграции беспилотных авиационных систем и авиации общего назначения в единое воздушное пространство РФ и создания единой системы организации использования воздушного пространства. Документ, который может быть принят уже в мае текущего года, должен определить подход к безопасной интеграции БАС единую среду с пилотируемой авиацией, в том числе общего назначения. Согласно замыслу авторов концепции, интеграция пройдёт в два этапа и полностью завершится за 10 лет. Нашим разработчикам в свою очередь, чтобы получить экономическую выгоду и не отстать от Запада, остаётся ещё раз уточнить требования к перспективному комплексу и отработать процедуры применения беспилотных комплексов в качестве носителей измерительного оборудования.

Александр Прохоров