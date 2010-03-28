Против Т-14 "Армата" Украина выставит Объект 477A1 "Нота"?

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Похоже, создание Россией новейших образцов бронетанковой техники не дает покоя украинским экспертам. Самый известный из них, Сергей Згурец, у себя в "Фейсбуке" написал о необходимости реанимации советского проекта перспективного танка Объект 477A1 "Нота". Работы над ним прекратились в 90-е годы, как только Россия перекрыла финансирование.

По его мнению, установленную на этой боевой машине 152-мм пушку, которая, как известно, была создана в России, необходимо заменить на натовскую, калибра 140 мм. Правда, за рубежом над такими орудиями давно никто не работает, а украинская пушка "Багира" такого калибра так и осталась экспериментальной. В нынешних условиях Незалежной шансы ее запустить в серию - нулевые.

То же самое касается и попытки создания в новом качестве проекта "Нота". Не поможет этому и сохранившаяся конструкторская документация. Один процесс ее оцифровки потребует массу времени и денег, чего бюджет этого государства себе не может позволить.

Конечно, возможен, как пишет Згурец, проезд "самого секретного танка по Крещатику", как это планировалось сделать в 2017 году. Может быть на Украине это вызовет очередной взрыв ура-патриотизма. Однако сравнивать ходовой макет с реальной "Арматой" - очень опрометчиво. Т-14 не вылезает с испытательных полигонов, а ее "соперник" в настоящее время ржавеет в отстойнике под Харьковом и вряд ли когда станет настоящим танком.

Лев Романов