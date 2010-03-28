Компания Remington подала заявление о своем банкротстве

Производитель оружия компания "Remington Outdoor Co" (США) обратилась в суд с заявлением о банкротстве, передает Интерфакс сообщение газеты The Wall Street Journal.

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Отмечается, что о предстоящем банкротстве оружейники объявили еще в середине февраля. В начале этого месяца представители компании сообщили, что "дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта".

Как ожидается, "реструктуризация в процессе банкротства позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн", пишет газета.

Издание напоминает, что компания Remington, "которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн", сегодня принадлежит инвестиционной фирме Cerberus Capital Management. Однако, по данным журналистов, после завершения реструктуризации, инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.