Польша подписала соглашение на поставку комплексов "Пэтриот"
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Замминистра обороны Польши Себастьян Чвалек подписал пакет офсетных соглашений с компанией Raytheon, связанных с покупкой ЗРК и ЗУР в рамках программы "Висла", сообщает ЦАМТО.
mon.gov.pl
Подписание данных документов является обязательным условием для заключения контракта.
В сентябре 2016 года компания Raytheon объявила, что руководство Польши приняло решение направить в США официальный запрос "о поставке ЗРК "Пэтриот" последней конфигурации (Patriot Configuration 3+) с интегрированной системой боевого управления ПВО/ПРО".
В ноябре 2017-го Госдеп одобрил потенциальную поставку Польше (в рамках первого из двух этапов) четырех ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+ с интегрированной системой боевого управления ПВО и ПРО (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System – IAMD IBCS), 208 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), 11 испытательных ракет PAC-3 MSE, другого оборудования и услуг потенциальной стоимостью 10,5 млрд. долларов".
Варшава высказала недоумение столь высокой ценой, которая на $ 2 млрд. превысила расчеты польского правительства. Стороны провели дополнительный раунд переговоров, и в январе 2018 года Министр обороны заявил, что польской стороне удалось добиться снижения цены. По неофициальной информации, стоимость поставки составит от 4,5 до 5,5 млрд. долларов.
Контракт на поставку может быть подписан уже на этой неделе.
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27.03.2018
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