В ВВО подняты по тревоге подразделения мотострелковых соединений
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В двух регионах Дальнего Востока подняты по тревоге в рамках тактического учения подразделения мотострелковых соединений, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Минобороны РФ
В рамках стартовавших тактических учений в Хабаровском крае и Еврейской автономной области одновременно подняты по учебной тревоге подразделения мотострелковых соединений. В мероприятиях принимает участие свыше 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 400 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С19 "Мста-С", реактивные системы БМ-21 "Град", зенитные установки "Шилка" и ПЗРК "Игла",
говорится в релизе.
Подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации.
Сообщается, что "во время выдвижения будут отработаны элементы отражения воздушных ударов авиации условного противника, диверсий разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ".
По замыслу командования, "в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника, используя опыт современных военных конфликтов", отметили в пресс-службе.
На последнем этапе учения будут проведены боевые стрельбы из всех видов задействованного вооружения.
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27.03.2018
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