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Минобороны Бельгии сделало выбор в пользу закупки БЛА "Предейтор-B"

28.03.2018 ЦАМТО 145 0
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БЛА General Atomics MQ-9 Predator B
Опытный образец БЛА General Atomics MQ-9 Reaper.
Источник: General Atomics

ЦАМТО, 27 марта. По информации бельгийских СМИ, Минобороны Бельгии выбрало разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) беспилотный аппарат "Предейтор-B" в рамках программы поставки ВВС страны средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE).

Как сообщает Scramble Magazine, министр обороны Бельгии Стивен Вандепут подтвердил некоторые подробности покупки БЛА и программы замены F-16 в интервью нескольким бельгийским изданиям.

Стоимость программы приобретения БЛА "Предейтор-B" оценивается в 278 млн. долл. МО Бельгии предпочло американскую компанию двум также участвовавшим в конкурсе израильским компаниям. ВВС Бельгии в период 2021-2025 гг. рассчитывают получить до четырех БЛА класса MALE, которые опционально смогут нести вооружение. Новые беспилотные аппараты предназначены для замены 13 БЛА "Хантер", приобретенных в Израиле в 2002 году.

Американская платформа была единственной, выбранной по итогам оценки данных, полученных в ответ на "запрос об информации", из-за трудностей с получением европейского сертификата для израильских беспилотников.

Как заявлено, бельгийское правительство еще не приняло официальное решение о покупке американских БЛА. Программа все еще может быть заморожена или даже отменена.
27.03.2018
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Страны
Бельгия
Израиль
США
Продукция
F-16
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА

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