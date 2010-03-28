Небензя прокомментировал решение США выслать из страны российских дипломатов

США злоупотребляют своими правами как государство, принимающее штаб-квартиру ООН, передает РИА Новости заявление Постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

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Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.

Сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации,

сказал Небензя.

Он пояснил, что основными документами, регулирующими статус персонала постпредств на территории США, являются "Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года".

Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги, – лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие – можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания,

заявил постпред.

Он назвал решение Вашингтона ударом по российскому представительству.

Но думаю, мы мобилизуемся,

отметил Небензя.

При этом он назвал "странным" желание Вашингтона сотрудничать с Москвой на фоне высылки дипломатов, а также допустил, что США и их союзники приняли соответствующее решение до отравления в Британии Скрипалей.

Агентство напоминает, что в соглашении, подписанном США и ООН 26 июня 1947 года, говорится следующее: "Федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям".

Отдельная статья гласит, что вышеуказанные положения "должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами лиц упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов".