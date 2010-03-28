Основным покупателем украинского оружия оказалась Россия

Главным покупателем украинского оружия за период с 2013 по 2017 годы стала Россия, сообщает Взгляд со ссылкой на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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По данным института, РФ приобрела 23 % вооружений, поставленных Киевом на рынок.

Второе место занял Китай. На его долю пришлось 20 процентов. На третьей строке с показателем 12 % оказался Таиланд.

Сама Украина среди поставщиков оружия заняла 11 место, обеспечив 1,7% мирового оружейного рынка.

Согласно докладу, "поставки оружия с Украины за период с 2013 по 2017 годы, по сравнению с предыдущей пятилеткой снизились на 26 %".

При этом SIPRI уточняет, что "за период с 2012 по 2016 годы Украина занимала 9 место среди стран-экспортеров оружия, а за период 2008-2012 годы – 4 место".

Напомним, в понедельник в Киеве заявили о выполнении контракта на поставку танков "Оплот" в Таиланд (по контракту от 2011 года).