Основным покупателем украинского оружия оказалась Россия
|
|
Главным покупателем украинского оружия за период с 2013 по 2017 годы стала Россия, сообщает Взгляд со ссылкой на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Укринформ
По данным института, РФ приобрела 23 % вооружений, поставленных Киевом на рынок.
Второе место занял Китай. На его долю пришлось 20 процентов. На третьей строке с показателем 12 % оказался Таиланд.
Сама Украина среди поставщиков оружия заняла 11 место, обеспечив 1,7% мирового оружейного рынка.
Согласно докладу, "поставки оружия с Украины за период с 2013 по 2017 годы, по сравнению с предыдущей пятилеткой снизились на 26 %".
При этом SIPRI уточняет, что "за период с 2012 по 2016 годы Украина занимала 9 место среди стран-экспортеров оружия, а за период 2008-2012 годы – 4 место".
Напомним, в понедельник в Киеве заявили о выполнении контракта на поставку танков "Оплот" в Таиланд (по контракту от 2011 года).
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
30.12.2016 Бронепрезидент Украины пошел на экспорт
31.08.2016 Украина мечтает догнать Россию – хотя бы в производстве оружия
26.01.2016 Место в историях
05.10.2015 Украинский ВПК довели до ручки
22.07.2015 Турецкий марш «Укроборонпрома»
09.06.2015 Прощай, оружие: почему в условиях войны Украина остается крупным оружейным экспортером
31.10.2014 Максим Глущенко: "Минобороны под видом излишка пыталось продать комплексы "Бук", беспилотники и полевые кухни"