Первые "Торы" поступят в Заполярье в 2018 году

В текущем году береговые силы Северного флота получат арктические зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2ДТ", сообщают Известия.

РИА Новости/Александр Вильф

Комплексы способны даже в 70-градусный мороз поражать все виды летательных аппаратов и управляемых авиационных боеприпасов.

Как сообщили газете в Минобороны, "до конца нынешнего года в подразделениях ПВО 80-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) на боевое дежурство заступят ЗРК "Тор-М2ДТ"". Сегодня расчеты этих комплексов проходят обучение и выполняют учебные пуски ракет на полигоне Капустин Яр.

Установки смонтированы на шасси двухзвенных вездеходов ДТ-30ПМ. Благодаря широким гусеницам вездеход создает меньшее давление на грунт, чем стоящий человек. Машина способна передвигаться по болоту, глубокому снегу и даже плавать.

"ЗРК ""Тор-М2" имеет боекомплект из 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) и способен одновременно обстреливать до четырех разнотипных целей на высотах до 10 км. Система пригодна для борьбы с крылатыми ракетами, которые, как правило, идут к цели на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. "Торы" полностью автоматизированы и могут решать боевые задачи без вмешательства расчета", – говорится в материале.

РИА Новости/Александр Вильф

Шасси для арктического "Тора" выбирали по результатам сложных сравнительных испытаний, проведенных Минобороны несколько лет назад. Тогда был организован своеобразный автопробег по тундре. Ижевская компания "Купол", производящая "Торы", доработала свой модуль, улучшила обогрев систем. В итоге получилась морозоустойчивая версия грозного средства ПВО, которое уже успели оценить по достоинству не только российские, но и иностранные военные,

рассказал изданию военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что комплекс отслеживает до 48 целей – "для поражения могут быть выбраны разнородные объекты, отличающиеся по направлениям и высотам полета, скоростным и маневренным характеристикам".

Батареи пусковых установок способны вести совместный обстрел целей. Станции обнаружения определяют наиболее опасные участки и, если не хватает мощности одного ЗРК, подключают другие. При этом применяются помехоустойчивые ракеты, против которых неэффективны обычные средства радиоэлектронной борьбы,

добавил эксперт.