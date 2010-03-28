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Процент по военной ипотеке станет меньше

28.03.2018 Военное обозрение 264 0
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Военнослужащие, ранее оформившие военную ипотеку со ставкой 14-16% годовых, смогут пересмотреть условия договоров и снизить ставку до текущего рыночного уровня (сейчас – около 9%), сообщают Известия.

http://www.mosflat.ru

В настоящее время военным ведомством подготовлен соответствующий проект постановления правительства. Документ находится на этапе межведомственных согласований.

"В 2014-2015 годах кредит на жилье для военнослужащих выдавался под 14-16% годовых. Однако с декабря 2014 года до настоящего времени ключевая ставка ЦБ РФ уменьшилась с 17 до 7,25%. Вместе с ней упали и ставки ипотечных кредитов для обычных граждан. Сейчас их можно получить под 9% годовых", – пишет газета.

В прошлом году Минобороны впервые столкнулось с ситуацией, когда офицеры начали откладывать покупку квартиры на конец службы. Сейчас военнослужащие, взявшие займы несколько лет назад под высокие проценты, не могут пересмотреть их условия. Новое постановление позволит им рефинансировать ипотечные кредиты. Дополнительных бюджетных расходов для этого не потребуется.

Молодые лейтенанты часто брали ипотеку, не думая об условиях, считая, что все расходы ложатся на государство. Но теперь они стали понимать, что теряют собственные деньги. Естественно, что они хотят пересмотреть условия договоров,

сказал член российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Так, "снижение ставки с 13 до 9% при кредите в 3 млн рублей на 10 лет позволяет сэкономить около 900 тыс. рублей", сообщили газете в агентстве "Инком-Недвижимость".
27.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Россия

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