Под Житомиром обнаружены десятки украденных у ВСУ бронемашин и автомобилей

В Житомирской области Украины обнаружено около двух сотен единиц военной техники, которую ранее похитили из парков войсковых частей и подготовили к продаже. Сообщается, что сотрудники полиции вышли на похитителей в результате специальной операции.

Пресс-служба полиции Житомирской области:

Выявлена ранее похищенная военная техника. Это бронетранспортёры, БМП, военные грузовики ЗиЛ, Урал, ГАЗ. Также этого кунги, автовышки, прицепы, автомобильные цистерны.

lostarmour.info

Отмечено, что в ходе обысков изъято большое количество запасных частей к военной технике и автомобилям, аккумуляторы, шины.

В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.

Начальник житомирской политики:

Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная проверяется указанная в них информация.

По факту хищений возбуждены уголовные дела по ст. УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладением им путём злоупотребления служебным положением".