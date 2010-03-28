Под Житомиром обнаружены десятки украденных у ВСУ бронемашин и автомобилей
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В Житомирской области Украины обнаружено около двух сотен единиц военной техники, которую ранее похитили из парков войсковых частей и подготовили к продаже. Сообщается, что сотрудники полиции вышли на похитителей в результате специальной операции.
Пресс-служба полиции Житомирской области:
Выявлена ранее похищенная военная техника. Это бронетранспортёры, БМП, военные грузовики ЗиЛ, Урал, ГАЗ. Также этого кунги, автовышки, прицепы, автомобильные цистерны.
lostarmour.info
Отмечено, что в ходе обысков изъято большое количество запасных частей к военной технике и автомобилям, аккумуляторы, шины.
В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.
Начальник житомирской политики:
Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная проверяется указанная в них информация.
По факту хищений возбуждены уголовные дела по ст. УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладением им путём злоупотребления служебным положением".
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27.03.2018
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