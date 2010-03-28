СМИ: БМПТ "Терминатор" на этой неделе прибудут в Подмосковье
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10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" получит на этой неделе парадный расчет военного ведомства в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Александр Рюмин/ТАСС
Для парадного расчета в Московскую область на этой неделе прибудут 10 "Терминаторов
- сказал собеседник агентства.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что БМПТ "Терминатор" впервые в этом году пройдут по брусчатке Красной площади в строю механизированной колонны на Параде Победы 9 мая. Первый контракт на производство БМПТ для российских Сухопутных войск был подписан между Минобороны и УВЗ на военно-техническом форуме "Армия-2017".
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, в начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы затем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке в подмосковном Алабине. Обучение будет проходить три раза в неделю и завершится ночными тренировками и генеральной репетицией на Красной площади.
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27.03.2018
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