СМИ: БМПТ "Терминатор" на этой неделе прибудут в Подмосковье

10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" получит на этой неделе парадный расчет военного ведомства в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Александр Рюмин/ТАСС

Для парадного расчета в Московскую область на этой неделе прибудут 10 "Терминаторов

- сказал собеседник агентства.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что БМПТ "Терминатор" впервые в этом году пройдут по брусчатке Красной площади в строю механизированной колонны на Параде Победы 9 мая. Первый контракт на производство БМПТ для российских Сухопутных войск был подписан между Минобороны и УВЗ на военно-техническом форуме "Армия-2017".

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, в начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы затем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке в подмосковном Алабине. Обучение будет проходить три раза в неделю и завершится ночными тренировками и генеральной репетицией на Красной площади.