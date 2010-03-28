США могут заблокировать поставку Анкаре F-35 из-за контракта с Россией по ЗРС С-400, считает депутат парламента Турции



Истребители F-35 — одна из наиболее затратных статей американского военного бюджета.

Источник: f35.com Истребители F-35 — одна из наиболее затратных статей американского военного бюджета.Источник: f35.com

ЦАМТО, 27 марта. Конгресс США может запретить поставку Турции истребителей F-35 в качестве ответной меры из-за контракта Анкары с Россией по ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась 23 марта в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских ЗРС С-400, напоминает агентство.

"США придают большое значение теме С-400, в конгрессе чувствуется желание связать С-400 с продажей F-35 в том смысле, что если мы купим С-400, то конгресс примет решение о запрете продажи F-35. Сенаторы это открыто не говорят, но в ходе разговоров с их советниками такой сигнал был получен. C-400 и F-35 – это совершенно разные темы. США угрожают не прямо, а исподтишка, показывая палку из-под бурки", – цитирует "РИА Новости" заявление В.Бозкыра газете Hurriyet по итогам своего визита в США.

По его словам, Турция готова рассмотреть предложение США по поставке ЗРК "Пэтриот". "На этой неделе в Турцию приедет американская делегация, которая привезет предложение по системам "Пэтриот". Пусть привезут, мы посмотрим, оценим. Но поскольку мы настаиваем на гарантиях конгресса по передаче технологий, до сих пор соглашение по "Пэтриот" мы не смогли подписать. Если американское правительство сможет сделать такое предложение с привлекательной ценой, Турция его рассмотрит", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью В.Бозкыра газете Hurriyet.