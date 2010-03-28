Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США могут заблокировать поставку Анкаре F-35 из-за контракта с Россией по ЗРС С-400, считает депутат парламента Турции

28.03.2018 ЦАМТО 322 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители F-35
Истребители F-35 — одна из наиболее затратных статей американского военного бюджета.
Источник: f35.com

ЦАМТО, 27 марта. Конгресс США может запретить поставку Турции истребителей F-35 в качестве ответной меры из-за контракта Анкары с Россией по ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась 23 марта в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских ЗРС С-400, напоминает агентство.

"США придают большое значение теме С-400, в конгрессе чувствуется желание связать С-400 с продажей F-35 в том смысле, что если мы купим С-400, то конгресс примет решение о запрете продажи F-35. Сенаторы это открыто не говорят, но в ходе разговоров с их советниками такой сигнал был получен. C-400 и F-35 – это совершенно разные темы. США угрожают не прямо, а исподтишка, показывая палку из-под бурки", – цитирует "РИА Новости" заявление В.Бозкыра газете Hurriyet по итогам своего визита в США.

По его словам, Турция готова рассмотреть предложение США по поставке ЗРК "Пэтриот". "На этой неделе в Турцию приедет американская делегация, которая привезет предложение по системам "Пэтриот". Пусть привезут, мы посмотрим, оценим. Но поскольку мы настаиваем на гарантиях конгресса по передаче технологий, до сих пор соглашение по "Пэтриот" мы не смогли подписать. Если американское правительство сможет сделать такое предложение с привлекательной ценой, Турция его рассмотрит", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью В.Бозкыра газете Hurriyet.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 11:06
  • 9
"Ильюшин" ведет разработку нового противолодочного самолета
  • 28.03 10:53
  • 124
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 28.03 10:43
  • 10
Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК
  • 28.03 10:42
  • 3
Труба войны. Почему армия вооружена минометами времен ВОВ
  • 28.03 10:28
  • 6
"Морской скат" от Lockheed Martin
  • 28.03 09:52
  • 226
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 28.03 09:47
  • 1
Источник: гагаринский старт на Байконуре планируют модернизировать под запуски "Союзов-2"
  • 28.03 09:01
  • 47
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 28.03 08:59
  • 37
"Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
  • 28.03 08:48
  • 8
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.03 08:47
  • 1
Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы из "Тюльпанов" и "Пионов"
  • 28.03 08:33
  • 2
Группа "Кронштадт" показала опытный образец беспилотника "Орион"
  • 28.03 08:16
  • 2
Рюкзачок с калифорнием
  • 28.03 08:05
  • 5
Герасимов подтвердил готовность России к войне, считает эксперт
  • 28.03 06:55
  • 87
"Транзас" взял курс за границу
другие обсуждаемые темы