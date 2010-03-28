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Американский эксперт назвал сильнейшие армии будущего

28.03.2018 Военное обозрение 194 0
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К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай буду обладать мощнейшими армиями в мире, приводит РИА Новости мнение американского военного эксперта Роберта Фарли.

http://www.globallookpress.com

По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым "золотым стандартом". Он отметил, что, "с окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане", при этом, американцы "располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары".

В свою очередь российская армия "пережила тяжелый период после развала СССР", пишет эксперт. Однако "благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась" и теперь "пугает соседей размерами и выучкой".

Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему,

считает он.

По мнению Фарли, в Европе мощные сухопутные силы сохранит только Франция.

Индия пока отстает от конкурентов в военной технологии, зато "не скупится на их приобретение у США, России и Европы" и поэтому "имеет доступ почти ко всем современным образцам", пишет он.

Китайская армия сильна, но ей недостает боевого опыта. Кроме того, сухопутные силы НОАК "в отличие от авиации и флота, обделены финансированием", отмечает эксперт. При этом китайское командование "имеет доступ к практически неограниченной живой силе", добавляет Фарли.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Ирак
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
БПЛА

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