Американский эксперт назвал сильнейшие армии будущего
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К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай буду обладать мощнейшими армиями в мире, приводит РИА Новости мнение американского военного эксперта Роберта Фарли.
http://www.globallookpress.com
По словам Фарли, через 12 лет американская армия по-прежнему останется мировым "золотым стандартом". Он отметил, что, "с окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане", при этом, американцы "располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары".
В свою очередь российская армия "пережила тяжелый период после развала СССР", пишет эксперт. Однако "благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась" и теперь "пугает соседей размерами и выучкой".
Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему,
считает он.
По мнению Фарли, в Европе мощные сухопутные силы сохранит только Франция.
Индия пока отстает от конкурентов в военной технологии, зато "не скупится на их приобретение у США, России и Европы" и поэтому "имеет доступ почти ко всем современным образцам", пишет он.
Китайская армия сильна, но ей недостает боевого опыта. Кроме того, сухопутные силы НОАК "в отличие от авиации и флота, обделены финансированием", отмечает эксперт. При этом китайское командование "имеет доступ к практически неограниченной живой силе", добавляет Фарли.
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27.03.2018
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