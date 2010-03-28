"Адмирал Кузнецов" получит новейший комплекс управления полетами авиации

На авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" установят цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации, сообщают Известия.

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Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, новый "радиотехнический комплекс будет предназначен для обеспечения ближней навигации летательных аппаратов, управления их движением, обеспечения захода на посадку и самой посадки". Главная задача системы – автоматизировать приземление самолетов на палубу корабля.

По словам военных, "палубные истребители МиГ-29К/КУБ уже имеют всё необходимое оборудование, но автоматический режим посадки пока не проверялся". Сложность здесь в том, что "один подвижный объект требуется навести на другой – причем строго по заданной траектории и с исключительной точностью, иначе можно повредить летательный аппарат".

Когда в 2000-е годы для ВМС Индии перестраивался бывший советский ТАВКР "Адмирал Горшков", заказчики поставили условие: "корабль должен действовать круглосуточно, в любую погоду". Так был создан модернизированный радиотехнический комплекс "Резистор".

Патриарх нашей палубной авиации горизонтального взлета и посадки Виктор Георгиевич Пугачев говорил, что не видел в своей летной работе ничего сложнее и опаснее, чем посадка ночью на корабль. Летчик действует на пределе своих возможностей. Поэтому первая посадка отмечается особо,

рассказал летчик-испытатель Герой России Олег Мутовин.

Он добавил, что комплекс "Резистор" хорошо показал себя на индийском авианосце "Викрамадитья".

Если в процессе модернизации "Кузнецов" оснастят подобной системой, это станет большим прорывом. Это позволит спокойно и точно заходить на посадку ночью и в сложных метеоусловиях. Боевые возможности корабля существенно возрастут,

отметил Мутовин.

В настоящее время ВМС Индии успешно эксплуатируют созданный в РФ комплекс "Резистор". Система позволяет заходить на посадку в директорном режиме (при этом пилот вручную отслеживает показатели, выводящие его на заданную траекторию). До определенного момента она проходит в автоматическом режиме, однако на конечном этапе, при подходе к кораблю, пилоты берут управление на себя.

Комплекс же, который установят на "Кузнецове", обеспечит посадку в полностью автоматическом режиме.