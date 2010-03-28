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Роскосмос принял в штатную эксплуатацию спутник "Канопус-В-ИК"

28.03.2018 ТАСС 258 0
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" на стартовой площадке космодрома Байконур.
Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Космический аппарат позволяет получать панхроматические и многозональные изображения земной поверхности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Космический комплекс "Канопус- В" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК" приняли в штатную эксплуатацию после летных испытаний. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рекомендовала принять в штатную эксплуатацию космический комплекс "Канопус-В" с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", - сказали в корпорации.

Принятый в летную эксплуатацию аппарат "Канопус-В-ИК" запустили 14 июля 2017 года.

Космический комплекс "Канопус-В" работает в составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли Роскосмоса. Областью его применения является получение панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли для обеспечения интересов Роскосмоса, МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информацией. Сейчас на орбите в составе комплекса работают четыре космических аппарата этой группировки. На них установлена аппаратура в составе многозональной (с разрешением на местности 12 м в полосе 20 км) и панхроматической (с разрешением на местности 2,5 м в полосе 20 км) съемочных систем.

Кроме того, на аппарате установлен многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов. Прибор позволяет получать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного разрешения и широкой полосой захвата - 2000 км, также он способен обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью всего 25 кв. метров, что значительно упрощает борьбу с ними.

Также в рамках ФКП России по заказу Роскосмоса, корпорация-разработчик "ВНИИЭМ" ведет работы по созданию еще двух космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6. Это позволит довести орбитальную группировку до необходимого числа (пять-шесть) космических аппаратов, что обеспечит пространственно-временной мониторинг, а сама система выйдет в режим эффективного и регулярного обновления информации в глобальном масштабе.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
ВНИИЭМ
МЧС
Роскосмос

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