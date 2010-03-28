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Противолодочные корабли ТОФ в Приморье уничтожили воздушную цель ракетной стрельбой

28.03.2018 ТАСС 212 0
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Корабль ТОФ. Архивное фото
Корабль ТОФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Учения прошли во взаимодействии с дальними противолодочными самолетами морской авиации флота Ту-142

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во вторник в Приморье провели ракетную стрельбу по воздушной цели, отразив нападение условного противника. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В одном из полигонов в заливе Петра Великого по легенде учения БПК подверглись нападению с воздуха. Противодействуя условному противнику корабли применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал", осуществив пуск четырех зенитных ракет по имитированной воздушной цели", - сообщил Воскресенский.

Учения прошли во взаимодействии с дальними противолодочными самолетами морской авиации флота Ту-142.

Ранее, в понедельник, "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" в составе противолодочной ударной группы выполнили пуск двух противолодочных ракето-торпед и атаковали подводную лодку условного противника торпедами и реактивными глубинными бомбами.
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Адмирал Трибуц
Пётр Великий
Ту-142
Проекты
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пр. 1155
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