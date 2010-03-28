Комиссия командования РВСН проверит Оренбургское ракетное объединение
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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверит Оренбургское ракетное объединение, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе проверки будут проведены командно-штабные учения под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.
Воинские части и подразделения будут проверены по всем критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
"Цель учений - оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток", - говорится в сообщении.
Всего в проведении проверки и учений будут задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники. Отмечается, что в учениях маскировка подвижных грунтовых ракетных комплексов будет проводиться на качественно новом уровне.
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27.03.2018
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