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Комиссия командования РВСН проверит Оренбургское ракетное объединение

28.03.2018 РИА Новости 143 0
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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверит Оренбургское ракетное объединение, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе проверки будут проведены командно-штабные учения под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.

Воинские части и подразделения будут проверены по всем критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

"Цель учений - оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток", - говорится в сообщении.

Всего в проведении проверки и учений будут задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники. Отмечается, что в учениях маскировка подвижных грунтовых ракетных комплексов будет проводиться на качественно новом уровне.
27.03.2018
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Россия
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