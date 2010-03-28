На учениях под Хабаровском истребители ВВО провели воздушный бой
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Истребитель Су-35С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Тимин
ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Летчики истребительного полка Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае вступили в противоборство и провели воздушный бой с группой самолетов условного противника, прикрывающей стратегически важный объект, сообщает пресс-служба округа во вторник.
"В Хабаровском крае в ходе учебно-тренировочных полетов летчики истребительного полка Восточного военного округа отработали ведение маневренного воздушного боя, вступив в противоборство с группой самолетов условного противника, прикрывающей стратегически важный объект", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи Су-35С отработали технику одиночного и группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на различных высотах при быстро меняющейся обстановке. Атакующие и оборонительные маневры, фигуры сложного пилотажа они выполняли в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
"В ходе тактического противоборства в небе летчики поочередно искали, обнаруживали и уничтожали самолеты условного противника. Особое внимание было уделено выполнению маневров, направленных на уход из-под удара "противника", в том числе от наземных средств противовоздушной обороны", - сообщает пресс-служба.
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27.03.2018
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