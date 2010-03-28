В России начали испытывать противоперегрузочный костюм для летчиков Су-57



Антиперегрузочный костюм пилота ПАК ФА.

Источник: Известия/Алексей Голенищев Антиперегрузочный костюм пилота ПАК ФА.Источник: Известия/Алексей Голенищев

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Несколько комплектов противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57 переданы ОКБ Сухого и проходят испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор - главный конструктор НПП "Звезда" (производитель систем жизнеобеспечения для летчиков) Сергей Поздняков.

В таком костюме летчикам фронтовой авиации будет легче переносить пилотажные перегрузки.

"Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки и пока рано говорить о полученных результатах", - рассказал Поздняков.

Помимо того, НПП "Звезда" производит шлемы-маски для летчиков Су-57. Испытания шлемов проводятся уже длительное время. Теперь, с поставкой противоперегрузочных костюмов, уточнил Поздняков, пройдет комплексное тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полёт самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.