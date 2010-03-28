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Названы сильнейшие страны мира будущего

28.03.2018 Lenta.ru 594 0
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ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник: EPA/FAROOQ KHAN

К 2030 году Индия, Франция, Россия, США и Китай будут обладать самыми мощными вооруженными силами на планете, сообщает в The National Interest военный эксперт Роберт Фарли.

"Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем", — полагает автор.

По его мнению, одной из проблем является также то, что российские вооруженные силы застряли между обязательной и контрактной системами службы, что, в частности, усугубляется сокращением населения.

Фарли отмечает, что из стран ЕС только Франции удастся сохранить мощные вооруженные силы. США, полагает эксперт, к 2030 году сохранят лидирующее положение в военной сфере. Индия и Китай, по мнению Фарли, в настоящее время уже располагают практически всеми типами вооружений, характеристики которых к 2030 году только улучшатся.
27.03.2018
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
Евросоюз

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