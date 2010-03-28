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Российские спутники-убийцы задвигались

28.03.2018 Lenta.ru 492 0
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Спутник
Спутник.
Источник: Роскосмос

Секретный космический аппарат "Космос-2521" начал медленно маневрировать относительно "Космоса-2519", который последние три месяца практически не перемещался. На трекинги российских спутников обратил внимание британский эксперт по российской и американской космическим программам Филлип Кларк, его статья будет опубликована BIS Spaceflight.

"Космос-2521" начал удаляться от "Космос-2519" в середине марта 2018-го. Как показал трекинг, расстояние между космическими аппаратами в течение примерно недели периодически уменьшалось и увеличивалось. К моменту написания заметки имелась тенденция к сокращению расстояния между спутниками.

Российский секретный космический аппарат "Космос-2519" запущен 23 июня 2017-го с Плесецка на легкой ракете-носителе "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга". Через два месяца от него отделился спутник-инспектор "Космос-2521".

В октябре 2017-го сообщалось, что Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник "Космос-2521". В результате испытаний по управлению маневрирующим военным спутником протестированы наземные и орбитальные средства связи, проверены методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Также подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.

Подобные спутники-убийцы, в перспективе предназначенные не только для наблюдения за другими аппаратами, но и их перехвата, должны стать элементом российской орбитальной группировки, выполняя сдерживающую роль в космической военной гонке.
27.03.2018
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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Союз-2 РН

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