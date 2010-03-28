Линии жизни



Железнодорожные войска.

Источник: vpk-news.ru Железнодорожные войска.Источник: vpk-news.ru

Курсанты-железнодорожники воспитываются в драгунских традициях

Накануне 100-летнего юбилея Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева на вопросы "Военно-промышленного курьера" ответил его начальник генерал-майор Игорь Горяинов.

– Игорь Олегович, с какими показателями в учебе, служебной деятельности подошел институт к своему 100-летию?

– Мы гордимся тем, что за вековую историю в стенах военно-учебного заведения подготовлены свыше 45 тысяч квалифицированных специалистов, которые успешно выполняли и выполняют поставленные перед ними задачи, проявляя при этом высочайший профессионализм, мужество, преданность воинскому долгу и присяге.

“Мы получаем из воинских частей отзывы о каждом нашем выпускнике после первого года его службы”

Героический и самоотверженный труд выпускников нашего института навечно вписан в историю славных военных побед Вооруженных Сил, а также в трудные годы восстановления народного хозяйства, борьбы с международным терроризмом. Ярчайший пример их самоотверженного труда на современном этапе – строительство участка Журавка – Миллерово и других важнейших объектов. Тысячи выпускников отмечены наградами Родины, трое стали Героями Советского Союза, 21 – Героями Социалистического Труда, а капитан Тимур Сиразитдинов – Героем России.

К юбилейному выпуску институт подошел с высокими результатами. 10 курсантов за высокие показатели в воинской службе и учебе претендуют на награждение медалью "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации", более 50 из 292 выпускников – на диплом с отличием. Средний балл успеваемости – не менее 4,5.

В институте более 63 процентов научно-педагогических работников имеют ученые степени и звания, в том числе 14 докторов наук и профессоров, 77 кандидатов наук и доцентов. В настоящее время в адъюнктуре академии для института проходят обучение два докторанта и 12 адъюнктов из числа военнослужащих, восемь офицеров работают над диссертациями как соискатели ученых степеней. Более десяти сотрудников института – академики таких авторитетных организаций, как Международная академия холода, Петровская академия наук, Академия транспорта, и других. Многие имеют почетные звания "Заслуженный деятель науки и техники России", "Почетный доктор наук", "Почетный деятель высшей школы", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Почетный работник высшего образования", "Почетный работник науки и техники".

Все научные разработки по развитию транспортной науки стали реальными благодаря активной творческой работе ученых института. Особо следует отметить докторов наук, профессоров Владимира Гладких, Александра Матвеева, Ивана Веприняка, Юрия Калугина, Юрия Степанова, доктора технических наук, доцента полковника Дениса Кочнева, кандидатов наук, профессоров полковников Юрия Прокофьева и Олега Пилявца, кандидатов наук, профессоров Александра Скрыльникова, Александра Иванова, Виктора Кочнева, кандидатов наук, доцентов полковников Дмитрия Кошеленко, Евгения Тимощука, Игоря Федорова, Константина Савинова, кандидата наук, доцента капитана 2-го ранга Алексея Мостового, кандидата наук, профессора подполковника Михаила Буянова, кандидата наук полковника Александра Заец, кандидатов наук, доцентов Евгения Демидова, Дмитрия Жирнова, Аркадия Петрова, Владимира Панченко, Леонида Борисенко, Николая Назарука, Анатолия Иванова, Наталию Чекмареву, Сергея Зверева и многих других.

– Ваше учебное заведение в своем роде уникально. Но ведь требуется соответствующая учебно-материальная база?

Игорь Горяинов Источник: Игорь Горяинов

– Сегодня институт обладает современной учебно-материальной базой, укомплектован опытными научно-педагогическими кадрами, активно внедряющими инновационные технологии обучения. Они позволяют формировать у будущих выпускников требуемые навыки и умения. Учебное заведение размещено в историческом месте – в Петергофе. На территории площадью более 24 гектаров расположено свыше 80 объектов инфраструктуры. Обучение проходит в шести корпусах, площадь которых позволяет одновременно разместить более трех тысяч человек.

Для них имеются пять благоустроенных общежитий. Следует отметить, что помимо наших курсантов в институте учатся представители 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для развития профессиональных навыков и физических качеств обучаемых имеется универсальный спортивный комплекс с игровым и тренажерным залами, 25-метровый бассейн, стрелковый тир, а также база обеспечения учебного процесса, расположенная в городе Луге Ленинградской области. Там шесть специализированных учебно-тренировочных комплексов и тактическое поле для практического обучения по каждой специальности.

Для массовых и торжественных мероприятий есть клуб более чем на 1300 посадочных мест. Накануне юбилея открываем новую библиотеку и клуб № 2, которые располагаются в зданиях лейб-гвардии драгунского полка.

Библиотека с фондом более 340 тысяч экземпляров оснащена инновационным оборудованием, читальным залом с коворкинг-зонами, тематическим залом-трансформером, кабинетом для работы с программой "1С-Библиотека", современными мобильными стеллажами. Здание клуба № 2 включает концертный зал на 200 мест, офицерскую столовую, а также молитвенную комнату для верующих военнослужащих и зал офицерского собрания как дань возрождению традиций драгунского полка. Благоустраивая к юбилею территорию, мы установили памятник – паровоз знаменитой серии "Э".

Активно внедряем в обучение современные технологии. Уже запущена единая сеть транслирования аудиовидеоинформации во многих точках института, создана 3D-лаборатория, разработано 152 электронных учебника.

– В какой мере в подготовке курсантов учитывается войсковой опыт выпускников?

– Должности преподавательского состава в институте замещают офицеры, прошедшие службу в войсках и, как правило, имеющие академическое образование. Активно делятся богатым опытом и преподаватели-ветераны, которые принимали участие в строительстве БАМа, ликвидации катастрофы на ЧАЭС. С курсантами института постоянно проводят занятия офицеры Главного управления начальника Железнодорожных войск, Департамента транспортного обеспечения, управления Железнодорожных войск военного округа. Начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков, находясь в институте, всегда встречается с выпускниками, доводит информацию о задачах, стоящих перед Железнодорожными войсками.

Мы получаем из воинских частей отзывы о каждом нашем выпускнике после первого года его службы. Анализируем их, обсуждаем на ученом совете института, при необходимости вносим изменения в учебные программы. Такая работа позволяет нам повысить уровень специальной и профессиональной подготовки для выполнения нашими выпускниками задач по предназначению.

Офицеры института, убывая на личную стажировку в воинские части, планируют работу таким образом, чтобы встретиться с выпускниками: выяснить, какие трудности те испытали в первые месяцы службы, лично пообщаться с командирами воинских частей по вопросам, связанным с качеством подготовки новых подчиненных, освоением ими обязанностей по специальности, способности к самостоятельному решению технических и организационных вопросов.

– Ветераны всегда были носителями бесценного опыта, без которого не обойтись в профессиональной подготовке. Насколько эффективно взаимодействие с ними?

– Несомненно, ветераны вуза – наш золотой фонд, вносящий весомый вклад в обучение и воспитание курсантов. Сегодня ветеранская организация объединяет более 400 человек. Они оказывают помощь командованию института в военно-патриотическом, культурном и духовно-нравственном воспитании молодежи, принимают участие в проведении тематических вечеров, встреч и других мероприятий. Большой вклад в работу ветеранской организации института вносят Александр Баранов, Эдуард Аношкин, Александр Давыдов, Александр Коляда, Николай Кацер, Николай Квашенко, Николай Назарук, являющийся председателем совета ветеранов и профсоюзной организации нашего института, а также Вячеслав Хорошев, Владимир Погорелов, Владимир Селеванов.

– За столетнюю историю в учебном заведении сложились богатейшие традиции, в том числе боевые…

– Даже само место дислокации института способствует воспитанию будущих командиров на славных примерах служения Отечеству наших предков. Сегодня мы находимся на территории, где с 1902 года размещался лейб-гвардии драгунский полк. А на месте основания института в городе Торжке Тверской области в честь 100-летия вуза, отдавая дань его роли в подготовке военных специалистов, 23 ноября 2017 года открыли мемориальную доску.

В современных условиях воспитание лучших качеств настоящего офицера занимает большое место во всей нашей работе. Проходя по Аллее Славы героев-выпускников, каждый курсант впитывает особую энергетику от причастности к истории и подвигам, совершенным предшественниками. Всматриваясь в бронзовые лица героев, будущий выпускник формирует у себя на подсознательном уровне соответствующий образ будущей профессиональной деятельности.

Мы прекрасно понимаем, что воспитание на традициях – процесс многогранный и тесно связан с обучением курсантов. На занятиях независимо от конкретной дисциплины приводятся примеры из жизни войск. В музее института, а это тоже учебная площадка, собраны личные вещи героев-выпускников, на стендах отображаются их воинские и трудовые заслуги. Так возникает чувство сопричастности к героическим страницам истории Военного института.

Профессиональные компетенции и патриотический настрой органически усваиваются через комплексный план формирования навыков и целей, рассчитанный на весь период обучения. Особо отмечу влияние на развитие лучших личностных качеств участие в парадах Победы. Надо видеть, с каким чувством ответственности курсанты, проходя в парадном строю, перед всем миром демонстрируют свою воинскую выправку и гордость за принадлежность к славным Вооруженным Силам России и Железнодорожным войскам.

В последнее время все большее влияние на формирование личности курсанта оказывает рейтинговая оценка. Процессу овладения боевой техникой, росту компетенций способствует также традиция участия в конкурсах на лучшего специалиста Железнодорожных войск.

Если результаты обучения можно проверить при итоговой аттестации, то личностные качества – только через поступки и деятельность. Напомню лишь один факт – выполнение нашими войсками государственной задачи по строительству обходной железнодорожной линии Журавка – Миллерово протяженностью свыше 136 километров. Железнодорожная линия была сдана в эксплуатацию досрочно, и в этом большая заслуга наших выпускников.

В основе новых путей – компетенция и опыт

Дорогие друзья! Искренне и сердечно поздравляю командование, профессорско-преподавательский состав, офицеров, курсантов и ветеранов со знаменательной датой. Это яркий и волнующий праздник в жизни каждого сотрудника института.

В годы Великой Отечественной военнослужащие показали образцы мужества, стойкости и героизма при организации перевозок, восстановлении разрушенных врагом железных дорог. Выпускники института проходили службу на ударных стройках страны. Наши воспитанники – активные участники строительства важных железнодорожных линий, в том числе восточного участка БАМа.

В настоящее время институт обладает большим научным потенциалом. Наши ученые находятся на передовых рубежах инновационного развития, вносят большой вклад в технический прогресс. Сегодняшним выпускникам института предстоит служить в новых условиях, которые предъявляют более жесткие требования к военно-профессиональной подготовке офицеров единой системы материально-технического обеспечения.

В этот юбилейный день нельзя не отметить ветеранов института, которые продолжают передавать свой богатый жизненный и профессиональный опыт слушателям и курсантам.

Выражаю уверенность, что коллектив института и в дальнейшем обеспечит успешное решение всех стоящих перед ним задач.

От всей души желаю всем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии в деле подготовки высококвалифицированных специалистов для Железнодорожных войск и службы военных сообщений Вооруженных Сил Российской Федерации!

Генерал-майор Игорь Горяинов

Игорь Горяинов

Беседовал Евгений Плинский