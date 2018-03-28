Рюкзачок с калифорнием



Компоненты ядерного фугаса Medium Atomic Demolition Munition, производимого в США с 1965 по 1986 годы. Слева направо: контейнер, боевая часть, детонатор. Мощность заряда от 1 до 15 кт. Вес — менее 200 кг.

Источник: dic.academic.ru Компоненты ядерного фугаса Medium Atomic Demolition Munition, производимого в США с 1965 по 1986 годы. Слева направо: контейнер, боевая часть, детонатор. Мощность заряда от 1 до 15 кт. Вес — менее 200 кг.Источник: dic.academic.ru

Последний отечественный "ядерный ранец" был изготовлен 25 лет назад

"Ядерный ранец" – расхожее наименование малогабаритного диверсионного боеприпаса, переносимого одним (легкий вариант) или двумя (тяжелый) бойцами спецназа.

Иногда такая поклажа классифицируется как специальные ядерные мины или фугасы. Это, как правило, боеприпасы действительно ранцевого типа, представляющие собой транспортно-упаковочный контейнер с ядерным зарядом, блоком автоматики с панелью кодоблокировки, источником энергопитания, радиоприемным и часовым устройствами, прочими необходимыми приспособлениями. Но на самом ли деле назывался один из них РЯ-6 ("ранец ядерный шестой"), как утверждал в русскоязычном американском журнале "Вестник Online" известный публицист, а в прошлом полковник инженерных войск Советской армии Марк Штейнберг, неизвестно. Никаких тому подтверждений в иных находящихся в публичном обороте источниках нет. Но и оснований не доверять Марку Иосифовичу не имеется.

Особый арсенал

Из открытых официозных (но неофициальных) источников известно, что в нашей стране диверсионные портативные ядерные взрывные устройства (ЯВУ) серийно производились в 1967–1993 годах. Выпущено их было примерно 250. В частях и подразделениях специального назначения ГРУ, в том числе морских ("очаковская" 17-я отдельная бригада специального назначения Черноморского флота, после распада СССР отошедшая Украине, и морские разведывательные пункты специального назначения всех флотов и Каспийской флотилии), личный состав проходил подготовку с их массогабаритными макетами. Сами же такие ЯВУ (РА41, РА47, РА97, РА115 и его модификация для боевых пловцов РА115-01) были сосредоточены в особом арсенале 12-го Главного управления Минобороны СССР.

“Советские водолазы-разведчики могли размещаться на борту судов торгового и промыслового флота, посещающих зарубежные порты”

Процитируем, однако, Штейнберга: "Вес РЯ-6 – около 25 килограммов. Заряд он имеет термоядерный, в котором применены торий и калифорний. Мощность заряда варьируется от 0,2 до 1 килотонны по тротиловому эквиваленту… Благодаря небольшим габаритам его сравнительно легко пронести, установить и замаскировать у плотины, аэропорта, атомной электростанции или другого жизненно важного объекта. Ядерный фугас активируется либо взрывателем замедленного действия, либо аппаратурой дистанционного управления на дальности до 40 километров. Он снабжен несколькими системами необезвреживаемости: вибрационной, оптической, акустической и электромагнитной, так что снять его с места установки или нейтрализовать практически невозможно".

Исходя из характеристики ядерной начинки уместно предположить, что сами заряды скорее всего не являлись долгохранимыми из-за естественной радиохимической деградации калифорния и требовали периодического освежения. Видимо, заряды были все-таки не термоядерными, а ядерными с термоядерным бустированием (с применением дейтерий-тритиевого узла для повышения эффективности использования делящегося материала).

"Ядерные ранцы" предназначались для уничтожения диверсионно-разведывательными группами спецназа особо важных объектов, военных либо экономической инфраструктуры и т. п. Доставка групп могла осуществляться по воздуху (с парашютным десантированием, в том числе в легководолазном снаряжении) и, например, подводными лодками и замаскированными под безобидные вспомогательные суда разведывательными кораблями, имеющими на борту торпедообразные двухместные носители боевых пловцов типа "Сирена", снабженные вместительным грузовым контейнером. В принципе советские водолазы-разведчики (боевые пловцы) могли размещаться и на борту судов торгового и промыслового флота, посещающих зарубежные порты.

По опубликованным сведениям, к началу 1994 года в распоряжении ВС РФ оставалось 150 ЯВУ серии РА115, все предыдущие образцы были к тому времени ликвидированы. Такая же судьба в соответствии со взятыми на себя Россией обязательствами постигла через четыре года и РА115. Американцы сделали то же самое со своими диверсионными ЯВУ чуть раньше.

Атомные береты

Соединенные Штаты первыми создали такого рода оружие. В 1964–1983 годах для частей зеленых беретов, рейнджеров и SEAL (боевые пловцы) там выпустили более 600 диверсионных ЯВУ М129 (масса – 27 кг) и М159 (70 кг), классифицируемых как SADM (special atomic demolition munitions – специальные атомные подрывные боеприпасы). Заряд мощностью 0,1–1 килотонна был создан на основе W-54 малогабаритного ядерного снаряда, применявшегося в атомных безоткатных орудиях системы Davy Crocket.

В США отрабатывались различные способы применения портативных ЯВУ, в том числе транспортируемых к цели парашютистами-аквалангистами (отрабатывался сброс в воду с патрульного гидросамолета P-5 Marlin, вертолетов СH-46 Sea Knight и SH-3 Sea King и др.). Боевыми уставами для подразделений, применяющих SADM, служили, в частности, полевые наставления FM 5-26 "Применение атомных подрывных боеприпасов" (Employment of Atomic Demolition Munitions) и FM 31-20 "Оперативные приемы сил специального назначения" (Special Forces Operational Techniques).

В принципе главной задачей американских атомных минеров (а это были еще и особые подразделения инженерных войск, имеющие на вооружении тяжелые ядерные фугасы, перевозимые на автомобилях) было создание зон разрушений и при подрыве ГЭС и шлюзов затоплений, чтобы ограничить маневренность войск противника и существенно снизить возможности их материального обеспечения. В то же время способность ССО действовать в глубоком тылу противника, в том числе будучи доставленными туда превентивно, превращала "ядерные ранцы" в стратегическое оружие, позволяющее уничтожать критически важные объекты, в том числе защищенные (включая пункты управления), которые могли бы уцелеть при ракетно-ядерных ударах. И хотя имеющаяся информация говорит об отказе обеих сторон от оружия категории SADM и не фиксирует его наличия у прочих государств, реально дело может обстоять иначе. Cкажем, на парадах в Пхеньяне любят возить в грузовиках бойцов северокорейского спецназа с "ядерными ранцами", демонстративно украшенными знаком радиоактивности. Конечно, создание таких ЯВУ требует прорывных достижений в миниатюризации ядерных зарядов, так что пока это, наверное, только муляжи. Но что там будет завтра – можно только догадываться.

Константин Чуприн

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 12 (725) за 27 марта 2018 года