Ракетный след на окском берегу



Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Стрингер Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Стрингер

Андраник Тер-Степаньян – легендарный зам легендарного непобедимого. К 100-летию со дня рождения

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) из подмосковной Коломны известно всему миру. Это единственный в России разработчик твердотопливных мобильных тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитных ракетных комплексов. Гордостью предприятия являются всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С", сверхзвуковое управляемое ракетное вооружение для вертолетов, комплекс активной защиты бронетехники "Арена" и многие другие изделия. За каждым из них стоят люди – порой поистине уникальные.

Еще 20 лет назад к ним ко всем относилось понятие "секретный", как и к той технике, которую они создавали. Писали о них редко, да и то, как правило, когда человек уже выходил на пенсию. Так и об Андранике Смбатовиче Тер-Степаньяне широкой общественности стало известно, когда он уже несколько лет как отошел от дел.

31 марта 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения этого замечательного конструктора, Героя Социалистического Труда, первого заместителя главного конструктора в период с 1966 по 1988 год и заместителя начальника КБМ в период с 1971 по 1988-й.

Когда в КБМ произносят это имя, у людей светлеют лица. Даже прозвище у первого зама было теплым и душевным – Мудрый Тер-Степаньян. Он отличался широчайшими знаниями, конструкторским талантом, громадным опытом, позволявшим быстро находить решения, умением добираться до сути проблемы, из нескольких вариантов выбирать лучший.

“Без мнения своего зама, Андраника Смбатовича Тер-Степаньяна, Сергей Павлович Непобедимый не принимал ни одного решения”

"Спорим, в любом чертеже три ошибки найду", – посмеивался он над товарищами. Но это была только дружеская шутка, не более. Андраник Смбатович обладал лучшими человеческими качествами, всегда видел в людях только хорошее, старался никого не обидеть, был очень скромным, лишенным всякого снобизма.

В Специальное конструкторское бюро, как до середины 60-х годов называлось КБМ, он пришел в 1946-м. До этого были разорванные войной шесть лет учебы в МВТУ им. Баумана и четыре года работы старшим технологом цеха на заводе № 4 им. Ворошилова в Красноярске. СКБ получило готового специалиста, да еще с опытом работы. Неудивительно, что молодой инженер без раскачки включился в напряженный, стремительный ритм предприятия.

Андраник Смбатович Тер-Степаньян Источник: vpk-news.ru

Первыми работами и первыми успехами стали изделия минометной тематики. Сначала тяжелые минометы калибров 160 и 240 миллиметров. После их триумфального принятия на вооружение – самоходная минометная установка "Ока". Это был монстр – танковое шасси с установленным на нем огромным минометом. Невероятной длины – около 20 метров – дуло имело внутренний диаметр 420 миллиметров. Мины начинялись ядерной взрывчаткой и стреляли на дальность 40 километров. Завершился "минометный период" КБ созданием легких безоткатных орудий: батальонного Б-10 и полкового Б-11.

Тер-Степаньян был разработчиком конструкции. Снарядами занималось КБ в составе предприятия, в котором работал Сергей Непобедимый. Творческий союз двух молодых инженеров оказался таким успешным, а взаимопонимание – столь полным, что дальнейший трудовой путь эти легендарные люди прошли вместе. В 1965 году Сергей Павлович стал начальником и главным конструктором КБМ. Своим замом он видел только Тер-Степаньяна. Без мнения мудрого соратника не принимал ни одного решения по техническим вопросам. Они работали по 12 часов в сутки, порой без выходных. Все свои силы, знания и талант отдавали стране, создавая уникальное вооружение. Безгранично доверяли друг другу и поддерживали.

Андраник Смбатович Тер-Степаньян принял участие во многих научно-исследовательских работах. Почти во всех изделиях, сданных на вооружение – весомая доля его труда.

Ракетная тематика для него началась с первых изделий КБМ: противотанковых ракетных комплексов "Шмель", "Малютка", "Малютка-П". Государственную премию в 1969 году он получил за ПЗРК "Стрела-2" – первый в Советской армии комплекс, с помощью которого можно было сбивать самолеты с плеча. Работа над "Стрелой-2" шла одновременно на полигоне Донгуз и в Коломне. Сергей Павлович Непобедимый в течение почти двух лет безвыездно находился в оренбургских степях. Но был спокоен за предприятие, зная, что Тер-Степаньян твердой рукой руководит конструкторским бюро, а значит, все будет так, как должно быть. Именно в этот период жена Сергея Павловича попала в больницу с сердечным приступом. Начальник КБМ навсегда сохранил признательность чете Тер-Степаньян, которая позаботилась о Лоре Ивановне Непобедимой и постаралась сделать все, чтобы она ни в чем не нуждалась и как можно скорее встала на ноги.

Следующими в семействе ПЗРК у Тер-Степаньяна были "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-1", "Игла". Ленинскую премию ему вручили за создание "Штурма-В" – первого в мире вертолетного комплекса управляемого ракетного вооружения со сверхзвуковой скоростью полета ракеты. После оснащения вертолетов "Штурм" установили на самоходку, которая получила наименование ПТРК "Штурм-С".

И конечно, без вклада Андраника Смбатовича тактический ракетный комплекс "Точка" и ОТРК "Ока" могли бы не стать столь точными, эффективными, какими их знает весь мир. О применении "Точки" в Чечне в 90-х, Йемене в 80-х много писали средства массовой информации, восторгаясь ювелирной работой могучего оружия.

После принятия изделий на вооружение именно Тер-Степаньяну поручали задачу освоения серийного производства. Он много ездил. Встречался со множеством людей. Разных по характеру, типажу, степени эмоциональности. Вопросы решал спокойно, без крика и помпезности. Его слова и манера поведения магически действовали на людей. Тер-Степаньяна слушали и ему подчинялись не только в родном КБ и на серийных заводах, но и в высоких кабинетах, министерствах и ведомствах.

"Ока" недолго простояла на вооружении. За год до ликвидации комплекса, осуществленной в соответствии с условиями несправедливого советско-американского договора о РСМД, Андраник Смбатович по состоянию здоровья ушел с предприятия. За уничтожением своего детища, за которое получил звание Героя Социалистического Труда, следил по газетам, узнавал новости от коллег. Ведь ракеты "Оки" взрывали на глазах их создателей – верх цинизма! Андраник Смбатович очень переживал. Говорил, что эти действия неправильные, ошибочные. И за предприятие переживал, которое в смутные 90-е находилось на краю бездны.

Пуск ракеты 9К720 "Искандер-М". Источник: www.sdelanounas.ru

Родившись в Симферополе, который покинул в 17 лет, Андраник Смбатович всю жизнь провел в России, оставаясь при этом сыном своего народа. Из-за нехватки времени в Армению сумел съездить только единожды: в Ереван и на озеро Севан. Потом всю жизнь вспоминал ту поездку. Любил читать переводы стихов армянских поэтов. Мечтал выучить язык исторической родины, подпевать брату, когда тот исполняет армянские песни. Попросил племянницу прислать армянский букварь.

Отдыхать любил к Крыму. Обожал море. Отпуск случался раз в несколько лет и то в декабре. Летом у ракетчиков стрельбы, испытания. Но для конструктора было радостью в любое время года побывать в родном краю, подышать морским воздухом, встретиться с одноклассниками.

У всех на предприятии, кто работал с ним, есть своя история. Как первый зам ради рядового инженера, возвращаясь из Москвы на служебной машине, сделал крюк, чтобы завезти человека домой в деревеньку в окрестностях Коломны. Как помог исправить случайный брак и не наказал. Как заступался за молодых коллег, у которых на испытаниях что-то не получилось. Как твердо держал руку на пульсе КБ, не упуская ни одной мелочи.

При всем многообразии жизненных историй Андраник Смбатович Тер-Степаньян остается для всех одинаковым: талантливым, эрудированным, добрым, мудрым, интеллигентным, порядочным, воспитанным, гостеприимным и во всех отношениях достойным человеком.

Его имя продолжает жить в каждом новом изделии КБМ. Потому что его силами и силами его соратников развивалась научно-техническая школа КБМ, росли молодые специалисты, которые сегодня сделали "Искандер-М" и "Вербу", сохранялись традиции КБМ, главная из которых – всегда быть первыми.

Справка "ВПК"

Андраник Смбатович Тер-Степаньян – выдающийся конструктор минометного и управляемого ракетного вооружения. Лауреат Государственной (1969) и Ленинской премий (1976), удостоен звания Героя Социалистического Труда (1981), награжден орденами Ленина (дважды – 1966, 1981), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1976). Автор многих изобретений.

Вероника Ушакова

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 12 (725) за 27 марта 2018 года