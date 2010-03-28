Горячие точки науки

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Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru Наука.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

Генштаб обозначил ученым плацдармы и рубежи

24 марта 2018 года состоялось общее собрание (военно-научная конференция) Академии военных наук совместно с руководящим составом Вооруженных Сил и ведущими специалистами. Рассматривались актуальные проблемы организации обороны страны с целью противодействия угрозам и вызовам. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов выступил с докладом.

Ежегодное собрание АВН – площадка, на которой происходит неформальный обмен мнениями между представителями органов военного управления, науки, специалистами, чья деятельность связана с оборонной проблематикой, акцентировал внимание аудитории Валерий Герасимов. Кроме того, обеспечиваются взаимосвязь и преемственность между разными поколениями военных ученых, а также поколениями защитников Отечества. Во многом этому способствует авторитет президента Академии военных наук генерала армии Махмута Ахметовича Гареева – участника Великой Отечественной войны, автора ценных трудов по военной истории, проблемам стратегии и оперативного искусства.

“Отрабатываются навыки принятия нестандартных решений, развиваются способности к прогнозированию обстановки, решительным действиям, оправданному риску”

Важнейший для военной науки вопрос: какими должны быть Вооруженные Силы, чтобы гарантированно обеспечить военную безопасность страны, защитить национальные интересы? Ответ на него зависит от качества прогнозирования возможных вариантов развития военно-политической обстановки в мире, анализа отечественного и зарубежного опыта применения вооруженных сил в конфликтах последних лет.

Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление США не допустить утраты глобального лидерства, сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство. Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство, основу которого составляют невоенные меры – политические, экономические, информационные. Более того, помимо упомянутых сфер оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества: дипломатические, научные, спортивные, культурные и фактически стало тотальным. При этом нельзя утверждать, что вооруженная борьба отошла на второй план.

Действительность показывает: перечисленные невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств подкрепляются угрозой применения силы или прямым ее использованием. При этом зачастую в обход общепринятых норм международного права или на основе искаженных трактовок, но в свою пользу – под лозунгом защиты мира и демократии.

Безусловно, все это напрямую влияет на характер вооруженной борьбы. Прежде всего прослеживается тенденция исчезновения границ между миром и переходом в состояние войны. Возьмем Сирию. До того, как Россия вступила в конфликт на стороне правительства, эта страна более четырех лет фактически вела войну за право на существование. Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в вооруженный конфликт, ясного ответа нет. Как и на вопрос: какое государство открыто объявило войну Сирии? Но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются, управляются из-за рубежа. Кроме того, расширяется состав участников военных конфликтов, наряду с регулярными войсками задействуются внутренний протестный потенциал населения, террористические и экстремистские формирования.

Изменяется и содержание военных действий. Возрастает их пространственный размах, повышаются напряженность и динамичность. Сокращаются временные параметры подготовки и ведения операций. Происходит переход от последовательных и сосредоточенных действий к непрерывным и распределенным, проводимым одновременно во всех сферах противоборства, а также на удаленных ТВД.

Ужесточаются требования к мобильности войск. Осуществляется переход к комплексному поражению противника на основе интеграции усилий всех ударных и огневых средств в единую систему. Повышается роль радиоэлектронной борьбы, информационно-технического и информационно-психологического воздействия. Рост доли высокоточного оружия обеспечивает точечное и избирательное поражение целей в реальном масштабе времени. Существенно расширяются границы ТВД. Охватываются районы с объектами военного и экономического потенциала, находящиеся на значительном удалении от зон непосредственного ведения боевых действий. Растут масштабы применения ударных роботизированных средств с дистанционным управлением.

В быстроменяющейся обстановке особую важность приобретает способность эффективно руководить войсками и силами. Системы боевого управления обеспечивают максимальную автоматизацию процессов поддержки и принятия решения, огневого воздействия, гарантированное доведение приказов и получение информации об их выполнении. Достижение успеха в современных военных действиях невозможно без завоевания превосходства в управлении войсками и силами.

Свечин по-прежнему актуален

Изменение характера вооруженной борьбы – процесс непрерывный. Его результаты, как и определенный срез в развитии военного искусства, отчетливо отражаются в содержании последних войн. Все они существенно отличались друг от друга. И каждый раз прошедшая война выдавалась за конфликт нового поколения. С точки зрения военного искусства рубежное значение имеет противостояние международной военной коалиции с Ираком в 1991 году, характеризовавшееся резким возрастанием вклада военно-воздушных сил, глубоким охватом оборонительных позиций, нанесением главного удара в обход основных рубежей. Война включала продолжительную бесконтактную фазу и мощную, короткую по продолжительности фазу наземных контактных действий.

Конфликтом нового поколения была объявлена агрессия НАТО против Югославии, цели которой достигнуты без активного задействования сухопутных группировок. Сегодня отдельными военными специалистами как прообраз войны нового поколения трактуется военный конфликт в Сирии. Его главная особенность заключается в том, что государства – противники законного правительства ведут скрытые действия, не втягиваясь в прямое противоборство.

Основной особенностью конфликтов будущего станет широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и системы государственного управления противника. Кроме традиционных средств вооруженной борьбы, будут активно задействованы информационная сфера и космос. Особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации. Это только контуры вероятной войны будущего. Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и вооруженные силы должны быть готовы к любому из них. Поэтому весьма актуально высказывание выдающегося советского военного теоретика Александра Свечина: "Обстановку войны предвидеть необычайно трудно. Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения, каждая война представляет частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона".

С учетом указанных тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляются строительство и подготовка ВС РФ. Возможность возникновения вооруженных конфликтов одновременно на нескольких стратегических направлениях предопределила создание межвидовых группировок войск и сил в составе военных округов. Таким образом обеспечивается эффективное проведение операций боевым составом как мирного, так и военного времени.

Усиление группировок на стратегических направлениях предусматривается за счет резервов и Воздушно-десантных войск. С учетом этого ВДВ развиваются как основа Сил быстрого реагирования. Для повышения их боевых возможностей и обеспечения самостоятельности действий в десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые подразделения. В составе всех соединений создаются подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Расширяется география базирования сил авиации и флота. При этом особое внимание уделяется развитию военной инфраструктуры.

Опыт последних локальных войн, особенно операций на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника. Для повышения эффективности особое внимание уделяется высокоточному оружию. На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах. Совершенствование структуры органов управления в составе специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволило в полтора раза сократить время подготовки к боевому применению ВТО большой дальности.

В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск. Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2–2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи от разведки до поражения цели. При этом в 1,5–2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия.

Росту эффективности способствует развитие систем применения беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время завершается разработка перспективных многоцелевых комплексов. Поступление их на вооружение позволит выполнять не только разведывательные, но и ударные задачи там, где применение других средств затруднено или менее эффективно.

С учетом постоянного расширения масштабов использования радиоэлектронных средств различного назначения осуществляется развитие сил и средств борьбы с ними. Войска оснащаются комплексами радиоэлектронной борьбы с воздушно-космическими средствами, системами навигации и цифровой радиосвязью. Совершенствуются средства противодействия высокоточному оружию. Осуществляется сбалансированное развитие наземных, воздушных и морских компонентов системы РЭБ.

Расширение масштабов использования БЛА и затрудненность их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы борьбы. Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БЛА, в том числе основанные на новых физических принципах. При этом часть работ ведется предприятиями промышленности в инициативном порядке, что вызывает необходимость их проверки научно-инспекторскими организациями на предмет соответствия требованиям Министерства обороны. Это относится и к другим образцам ВВТ, самостоятельно разрабатываемым предприятиями ОПК.

Смелость – в предвидении

Осуществляется разработка современных средств управления и связи, интегрированных в единое информационное пространство. Это один из приоритетов. Новое направление получила система моделирования ВС РФ. От округа до полкового звена создаются структурные подразделения, обеспечивающие повышение оперативности принятия решений.

Уровень автоматизации процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирование боевых действий возрастают за счет внедрения Единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене, разработка которой завершена в прошлом году. Начинается поставка ее комплектов в мотострелковые и танковые соединения и воинские части. Оснащение полевых подвижных пунктов управления новыми автоматизированными комплексами повышает мобильность, оперативность и устойчивость управления войсками в ходе ведения боевых действий.

“Соединения и воинские части Сухопутных войск, морской пехоты, ВДВ формируются по принципу два батальона – контрактники, третий – призывники”

Для обеспечения деятельности органов военного управления и федеральных органов исполнительной власти создается программно-аппаратный комплекс Национального центра управления обороной. Повышаются требования к подготовке войск и сил по ведению современных военных действий. Особое внимание уделяется выработке у командиров всех степеней способности к быстрым и всесторонним обоснованным действиям. Отрабатываются навыки принятия нестандартных решений, развиваются способности к прогнозированию обстановки, решительным действиям, оправданному риску. Повышение требований к подготовке командующих, командиров обусловлено боевым опытом, полученным в Сирии. В ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных Сил доводятся новые подходы к подготовке войск, ведению боевых действий, обсуждаются проблемные вопросы военного искусства и вырабатываются пути их решения. Для повышения качества подготовки внедряются новые формы обучения, такие как комплексные тактико-огневые упражнения и комплексные упражнения стрельб, где обязательным элементом стала отработка применения разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Готовность органов управления и войск к действиям в составе межвидовых группировок, создаваемых на стратегических направлениях, проверяется на ежегодных стратегических учениях. С учетом пространственного размаха военных действий отрабатываются стратегические перегруппировки войск и сил. Кроме того, оценка готовности войск к немедленному применению осуществляется проведением внезапных проверок, которые по своему содержанию соответствуют полноценному учению. Их обязательными элементами стали планирование операций в сфере боевых действий, приведение войск и сил в высшие степени боевой готовности, их оперативное развертывание и выполнение учебно-боевых задач.

Приоритетное направление строительства армии и флота – обеспечение высокой готовности войск и сил к выполнению задач по предназначению. Поэтому основу группировок войск на стратегических направлениях составляют воинские формирования, характеризующиеся высоким уровнем обученности с опорой на профессионалов, контрактников.

Повышение требований к личному составу привело к уточнению подходов комплектования войск. В настоящее время соединения и воинские части Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ формируются по принципу: два батальона – контрактники, третий – призывники. Это позволило иметь не только батальонные тактические группы, но и в целом соединения и воинские части, готовые к немедленному применению.

Наряду с развитием сил общего назначения сохраняется ведущая роль стратегического ядерного и неядерного сдерживания. Сегодня потенциал СЯС поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно обеспечить нанесение агрессору неприемлемого ущерба. Их развитие осуществляется за счет разработки современных ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению ПРО противника, создания принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других стратегических средств, не имеющих аналогов за рубежом. Предпринимаемые в этом направлении меры были доведены нашим президентом в Послании Федеральному собранию. В перспективе повышение возможностей высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.

С учетом совершенствования средств воздушно-космического нападения, в том числе прогрессирующего распространения в мире ракетных технологий, развивается воздушно-космическая оборона страны, повышается возможность системы предупреждения о ракетном нападении. Вдоль всей нашей границы создано сплошное радиолокационное поле, обеспечивающее надежное обнаружение баллистических ракет на всех видах траекторий их полета. В системе поражения за счет переоснащения на более высокоэффективные зенитные ракетные системы обеспечиваются эшелонирование ПВО, повышение дальности обнаружения и поражения воздушных целей.

Совершенствуется система мобилизационного развертывания и мобподготовки. Принято решение по созданию мобилизационного резерва государства, территориальных войск, по организации подготовки органов власти всех уровней к функционированию в военное время. Такой подход позволяет рационально использовать имеющиеся государственные ресурсы в интересах обороны страны.

С научной точностью

При масштабных преобразованиях в Вооруженных Силах повышаются требования к качеству научного обоснования принимаемых решений по их строительству, подготовке и применению. В этой связи возрастает роль органов военного управления в руководстве научной деятельностью. В первую очередь это относится к постановке вопросов о планах и перспективных задачах. Далее – организация и контроль проведения исследований. В завершение – внедрение полученных результатов. Для актуальности проводимых исследований профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений, специалисты научно-исследовательских организаций Министерства обороны проходят обязательную стажировку в органах военного управления, в том числе на территории Сирии, в наших ведущих центрах. Повышается роль Военно-научного комитета ВС РФ как главного координатора проводимых исследований.

Сегодня Генеральному штабу требуются научно обоснованные предложения по наиболее актуальным вопросам применения, развития Вооруженных Сил. В первую очередь это касается повышения достоверности разрабатываемых сценариев и долгосрочных прогнозов развития военно-политической и стратегической обстановки. Приоритетными задачами военной науки должны стать исследования перспективных направлений межгосударственного противоборства, форм применения Вооруженных Сил, способов ведения операций и боевых действий в конфликтах будущего. При этом важны проработка вопроса, наполнение содержания боевых действий на оперативном и тактическом уровне.

Актуален поиск баланса между военными и невоенными мерами обороны и обеспечения безопасности страны. С учетом выработанных подходов должны готовиться предложения по строительству и развитию Вооруженных Сил в целом, а также их функциональных и обеспечивающих структурных компонент. При этом предлагаемые меры требуют обоснования с позиций как военной, так и экономической целесообразности.

Необходимо активизировать разработку приоритетных направлений развития ВВТ. Требования, предъявляемые к перспективным системам вооружения, должны формироваться исходя из необходимости наиболее эффективного противодействия прогнозируемым угрозам. Кроме того, они должны соответствовать складывающимся военно-экономическим условиям и уровню развития отечественного ОПК.

Поступление в войска принципиально новых средств, таких, как гиперзвуковое оружие, лазерное и ряд других, требуют системных исследований по уточнению их роли и места, разработки основ тактики применения. Назрела необходимость пересмотреть вклад различных видов оружия в поражение противника. Существующие расчетные методики не в полной мере учитывают возросшие точностные возможности современных средств, а также результаты воздействия новых поражающих факторов.

На первый план выходит разработка теоретических основ комплексного поражения противника. Должны быть дополнены и обновлены с учетом полученного опыта, современного уровня военного искусства имеющиеся методики и учебная литература. Одна из задач научных органов – изучение военных конфликтов последних лет, в том числе сирийского, и выработка на их основе практических рекомендаций.

Военные ученые должны не просто грамотно обобщать и анализировать получаемую информацию, а уметь прогнозировать события и варианты развития обстановки, работать на упреждение. Перефразируя известного философа Иммануила Канта, можно сказать, что военная наука должна уподобиться служанке, которая идет впереди своей хозяйки с факелом и освещает ей путь, а не той, которая идет сзади и несет шлейф ее платья.

Подготовил Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 12 (725) за 27 марта 2018 года