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Под Ульяновском показали спецавтомобили на базе "Нивы" и багги "УРА"

23.03.2018 Российская газета 283 0
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На совместных российско-белорусских учениях по миротворческой тематике, которые проходят под Ульяновском, представили образцы новых специальных автомобилей, созданных на базе продукции АвтоВАЗа.

Тольяттинцы представили две глобально переоборудованные "Нивы", а также багги - небольшое легкое авто повышенной проходимости. Его опробовали на классическом бездорожье - снежной целине, по которой смогли проехать лишь БТРы и БМД.


багги "УРА".
Источник: rg.ru

- Багги - это хороший вариант для отработки разведывательных и диверсионных задач. Герой России, подполковних спецназа ВДВ Анатолий Лебедь мечтал о такой машине, ждал, когда она поступит в армию. Он говорил, что "Тигр", БМД хороши, но они предназначены для других задач. А для разведки, быстрого реагирования нужна легкая машина, - говорит руководитель проекта производства специальных автомобилей для силовых структур Анатолий Охримец. - Наш багги весит всего 750 килограмм. Вчера мы, к примеру, встали в колее - взяли и руками автомобиль перенесли. Да и маневренность, видимость, расход бензина (12-15 литров на 100 километров против 50 литров у "Урала" и "ГАЗ-66") тоже важны.


Спецавтомобили на базе "Нивы" и багги "УРА".
Источник: Виктория Чернышева/РГ

На дочернем предприятии АвтоВАЗа этот проект запустили в ноябре прошлого года. Сейчас полностью готовы три образца.

Багги имеет свое имя - "УРА". Изначально создатели имели в виду боевой клич, но потом подошла и расшифровка: "Ударно-разведывательный автомобиль". Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач), колесные редуктора, которые позволяют устанавливать шины для сверхвысокой проходимости.


Спецавтомобили на базе "Нивы" и багги "УРА".
Источник: Виктория Чернышева/РГ

В багги помещаются водитель и два бойца. Наверху стоит турель для установки пулемета, сзади, в багажный отсек можно положить боекомплект и прочее снаряжение. "УРА" также предназначен для доставки беспилотников. С помощью этого автомобиля можно быстро и максимально незаметно решать боевые задачи, оказывать помощь.


Спецавтомобили на базе "Нивы" и багги "УРА".
Источник: Виктория Чернышева/РГ

Переоборудованные "Нивы" - автомобили огневой подержки. На одну из моделей можно поставить автоматический гранатомет, а также другое оружие (в кузове, на треноге), использовать его при движении. Конструкторы установили на внедорожник унифицированные переходники, позволяющие заменить АГС, например, на 7,62-миллиметровый пулемет "Печенег" или крупнокалиберный пулемет "Корд".

На другой "Ниве" закреплены кронштейны для противотанковых управляемых ракет.


Спецавтомобили на базе "Нивы" и багги "УРА".
Источник: Виктория Чернышева/РГ

Оба автомобиля, по своей сути - трансформеры, с возможностью применения светомаскировочной системы. Они полноприводные, имеют люфтованную подвеску "Бронто Рысь" с возможностью увеличения клиренса.

Третья "Нива" сейчас дорабатывается - она предназначена для перевозки минометного расчета, который можно будет быстро установить и так же быстро демонтировать.

- Наша основная задача - не просто сделать автомобиль для армии, а потом, как это бывает часто, получать замечания. А изготавливать их под конкретные задачи подразделений Минобороны. Мы уже поставили четыре автомобиля на вооружение в специальные войска в Солнечногорск, так что первый опыт есть, - уточнил Анатолий Охримец.


Виктория Чернышева
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Корд
Печенег
Система поражения "Ратник"
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БПЛА
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