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Иракская армия получила новые российские тягачи и броневики "Горец-М"

23.03.2018 Российская газета 358 2
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Бронеавтомобиль "Горец-М"
Бронеавтомобиль "Горец-М".
Источник: Анатолий Соколов / www.arms-expo.ru

Иракская армия получила новую партию военной техники российского производства. Информация об этом в четверг появилась на странице иракской группы Tactical Cell в Facebook. В порт Умм-Каср доставлены зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", переносные зенитно-ракетные комплексы, противовоздушные ракеты для этих систем, передвижные полевые центры ПВО. На фотографиях также запечатлены седельные тягачи с прицепами КАМАЗ-65225 и бронеавтомобили "Горец-М".

Если ЗРПК "Панцирь-С1" уже находятся на вооружении иракских подразделений и хорошо себя зарекомендовали, то тягачи из Набережных Челнов и броневики являются новичками в вооруженных силах этой страны.



По мнению военных экспертов, КАМАЗ-65225 станет идеальным средством для перевозки также недавно прибывших в Ирак танков Т-90С российского производства. Полная масса автопоезда может достигать более 82 т. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 400 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Емкость топливного бака - 500 литров. Имеется гидравлическая лебедка, предназначенная для втаскивания на полуприцеп вышедших из строя бронемашин.

Специальные бронированные автомобили "Горец-М" предназначены для перевозки 10 человек личного состава. Они обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств. Сообщалось, что броня способна противостоять попаданию 7,62-мм стальных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ, а также термоупрочненных боеприпасов АКМ. Машина выдерживает взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем.

Полная масса автомобиля может достигать 12 тонн. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода составляет около 1250 км.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
ПКМ
СВД
Система поражения "Ратник"
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
КАМАЗ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
UA
Grey_wolf
3567
№1
23.03.2018 01:43
Цитата, q
"Горец-М"
Что за зверь?
0
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RU
Hazzard
7459
№2
23.03.2018 07:58
Цитата, Grey_wolf сообщ. №1
Что за зверь?

Удешевлённый и упрощенный "Тайфун"
0
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