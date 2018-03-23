Иракская армия получила новые российские тягачи и броневики "Горец-М"
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Бронеавтомобиль "Горец-М".
Источник: Анатолий Соколов / www.arms-expo.ru
Иракская армия получила новую партию военной техники российского производства. Информация об этом в четверг появилась на странице иракской группы Tactical Cell в Facebook. В порт Умм-Каср доставлены зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", переносные зенитно-ракетные комплексы, противовоздушные ракеты для этих систем, передвижные полевые центры ПВО. На фотографиях также запечатлены седельные тягачи с прицепами КАМАЗ-65225 и бронеавтомобили "Горец-М".
Если ЗРПК "Панцирь-С1" уже находятся на вооружении иракских подразделений и хорошо себя зарекомендовали, то тягачи из Набережных Челнов и броневики являются новичками в вооруженных силах этой страны.
По мнению военных экспертов, КАМАЗ-65225 станет идеальным средством для перевозки также недавно прибывших в Ирак танков Т-90С российского производства. Полная масса автопоезда может достигать более 82 т. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 400 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Емкость топливного бака - 500 литров. Имеется гидравлическая лебедка, предназначенная для втаскивания на полуприцеп вышедших из строя бронемашин.
Специальные бронированные автомобили "Горец-М" предназначены для перевозки 10 человек личного состава. Они обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия и поражающих факторов взрывных устройств. Сообщалось, что броня способна противостоять попаданию 7,62-мм стальных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ, а также термоупрочненных боеприпасов АКМ. Машина выдерживает взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем.
Полная масса автомобиля может достигать 12 тонн. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода составляет около 1250 км.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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22.03.2018
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Hazzard
7459
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№2
23.03.2018 07:58
Цитата, Grey_wolf сообщ. №1
Что за зверь?
Удешевлённый и упрощенный "Тайфун"
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