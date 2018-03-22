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В Международном противоминном центре показали перспективные и современные средства инженерного вооружения

23.03.2018 ЦАМТО 173 0
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Алеппо
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо.
Источник: Минобороны России

ЦАМТО, 22 марта. В Нахабино (Московская обл.) на базе Международного противоминного центра проходит конференция по внедрению приобретенного практического опыта выполнения задач инженерного обеспечения в ходе проведения специальной операции на территории Сирии.

Для участников конференции состоялся практический показ перспективных образцов инженерных боеприпасов, средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, роботов и робототехнических комплексов.

Кроме того, были продемонстрированы практические действия группы разминирования при выполнении задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов в условиях городской застройки и в пустынной местности, а также способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами промышленного изготовления и кустарного производства.

В мероприятии приняли участие преподавательский состав Военного института (инженерных войск) ВУНЦ СВ "ОВА ВС РФ", Тюменского высшего военного инженерного командного училища, офицеры соединений и частей инженерных войск.

В ходе дальнейшей работы участники конференции обсудят вопросы опыта применения средств инженерного вооружения при выполнении задач по гуманитарному разминированию, а также основные подходы к подготовке специалистов инженерных войск по опыту выполнения специальных задач в Сирии.

Также будут затронуты основные подходы к подготовке специалистов инженерных подразделений штурма и разграждения, подразделений разминирования, инженерных заграждений, инженерно-маскировочных подразделений, инженерно-позиционных (инженерно-технических, оборудования пунктов управления) подразделений, подразделений полевого электроснабжения, управляемого минирования, подразделений робототехнических и специальных работ, подразделений паромно-мостовых машин и водолазных подразделений, а также расчетов минно-розыскной службы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.03.2018
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