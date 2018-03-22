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Министерство финансов Великобритании дало согласие на строительство седьмой АПЛ класса "Эстьют"

23.03.2018 ЦАМТО 158 0
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Astute на верфи BAE Systems
Вывод из цеха атомной многоцелевой подводной лодки типа Astute на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс (Великобритания).
Источник: REX/REX/SIPA

ЦАМТО, 22 марта. Как сообщил в Палате лордов государственный министр по вопросам обороны Эрл Хоу (Earl Howe), Минобороны Великобритании получило принципиальное одобрение казначейства на финансирование постройки седьмой АПЛ класса "Эстьют".

Уведомление является стандартной процедурой, принятой в Великобритании, и позволяет членам парламента в течение 14 рабочих дней представить свои возражения. Согласование вопроса позволяет рассчитывать, что контракт на строительство АПЛ будет подписан до конца 2018 года.

Данное заявление было сделано после недавних сообщений о том, что МО Великобритании намерено отложить постройку седьмой АПЛ "Эстьют" с целью экономии средств. Это намерение Минобороны вызвало отрицательную реакцию ряда политиков и представителей командования ВС, которые ссылались на возможность снижения обороноспособности в результате сокращения запланированного к покупке количества АПЛ.

Как сообщал ЦАМТО, выступающая основным подрядчиком программы BAE Systems должна построить для ВМС Великобритании 7 субмарин класса "Эстьют", которые будут размещены на базе "Клайд" в Шотландии. Головная подлодка серии была заложена 31 января 2001 года и официально передана ВМС Великобритании в ноябре 2010 года. Вторая подлодка серии, "Эмбуш", вошла в состав ВМС 1 марта 2013 года. Третья подлодка серии, "Артфал", была передана ВМС Великобритании 10 декабря 2015 года и вошла в боевой состав флота 18 марта 2016 года.

В настоящее время на различных стадиях постройки на предприятии в Барроу-ин-Фернесс также находятся четвертая подлодка серии, "Одейшес", которая может быть передана флоту в 2018 году, пятая АПЛ "Энсон" и шестая "Агамемнон".

АПЛ класса "Эстьют" являются самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку диверсионных групп пловцов и сбор разведывательной информации. АПЛ обеспечат защиту новых авианосцев класса "Куин Элизабет", а также имеющихся ПЛАРБ "Вэнгард" и перспективных "Дредноут" ВМС Великобритании.
22.03.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
Astute АПЛ
Successor
Авианосец

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