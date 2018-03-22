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В РВСН состоялось заседание Военного совета

23.03.2018 ЦАМТО 133 0
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев

ЦАМТО, 22 марта. На состоявшемся в штабе РВСН заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения были рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и (тактико-специальной) подготовки частей и подразделений РВСН, а также подготовки специалистов в перевооруженных на ПГРК "Ярс" соединениях.

В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приняли участие начальники управлений, отделов и служб командования РВСН, представители ряда ракетных объединений и соединений, командиры частей центрального подчинения, а также представители военной прокуратуры РВСН.

Целью Военного совета явилось проведение анализа организаторской роли руководящего состава в ходе решения задач боевой подготовки, при этом особо акцентировалось внимание начальников управлений, отделов и служб командования РВСН, командующих ракетными армиями, командиров соединений и воинских частей на уровень практической выучки личного состава.

"В РВСН решена задача по наращиванию возможностей подвижной группировки за счет постановки на боевое дежурство ракетных полков с новыми ПГРК", – подчеркнул командующий РВСН.

Как отметил генерал-полковник Каракаев, при организации обучения личного состава обеспечено расширение круга задач, решаемых в ходе занятий исходя из возможностей новых ракетных комплексов.

Уровень подготовки механиков-водителей АПУ остается стабильным и обеспечивает решение практических задач по выводу ракетных полков ПГРК на маршруты боевого патрулирования и полевые позиции.

Подготовка механиков-водителей и других специалистов ПГРК "Ярс" осуществляется с помощью современных тренажерных комплексов. В интересах РВСН разработана целая линейка уникальных тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть.

Всего в этом году в РВСН спланировано более 170 мероприятий тактической подготовки, в числе которых – проведение тактических учений и занятий с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

В 2018 учебном году основные усилия в организации боевой подготовки соединений и частей РВСН направлены на совершенствование практической составляющей подготовки и боевой выучки личного состава. Намечены мероприятия по отработке учебных задач и вводных в ходе несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.03.2018
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Россия
Продукция
РС-12М2
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК

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