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Для ВМФ планируют заложить два гидрографических судна

23.03.2018 РИА Новости 171 0
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Гидрографическое судно
Гидрографическое судно.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Ильяшенко

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920 планируется заложить для гидрографической службы Военно-морского флота России на верфях в Ярославской и Нижегородской областях в мае 2018 года, сообщил журналистам в четверг представитель ВМФ Игорь Дыгало.

"Планируется, что в мае текущего года для гидрографической службы ВМФ будут заложены новейшее малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920", - сказал Дыгало.

Он уточнил, что "судно проекта 19910 будет заложено на судостроительном предприятии "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область), а катер проекта 19920 планируется к закладке на предприятии "Окская судоверфь" в Навашино (Нижегородская область)".

"Несмотря на относительно малое водоизмещение судов проекта 19910 и катеров проекта 19920, по своему оснащению они способны эффективно выполнить большой объем задач, поставленных перед военными гидрографами", - отметил начальник управления навигации и океанографии Минобороны России капитан первого ранга Сергей Травин, слова которого процитировал представитель ВМФ.

Суда усиленного ледового класса проекта 19910 будут оснащены современным оборудованием для гидрографических исследований морских районов. Они предназначены для обслуживания средств навигации, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота; смогут работать в условиях глубокого моря и на мелководье.

Большие гидрографические катера проекта 19920 обладают возможностями гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.
22.03.2018
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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